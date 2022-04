Escola Orlando Bitar será referência em educação infantil em Belém

O espaço passa por reformas e será entregue em breve pelo governo estadual com serviços totalmente gratuitos oferecidos a 525 crianças com idade de 2 a 5 anos.

O Centro de educação Orlando Bitar irá abrigar o programa “Creche Por Todo o Pará” que funcionará como em regime de colaboração entre Estados e Prefeituras. A iniciativa desse projeto irá garantir mais de 30 mil vagas oferecendo acesso a local seguro a pais que precisam trabalhar e não tem com quem deixar os pequenos.

As unidades que participam do programa abrigam cerca de 200 crianças em dez salas de aula, berçário e lactário promovendo uma estrutura completa necessária para a educação infantil. Além disso, as unidades serão compostas por brinquedoteca, biblioteca, auditório, área recreativa coberta e sala multiuso. Ao todo serão investidos no programa mais de R$ 400 milhões do tesouro estadual divididos entre 149 creches espalhadas por 144 municípios do Pará.

Além de abrigar os serviços de educação infantil, o local será um centro de capacitação para profissionais que atuarão nas 149 unidades do programa.

Texto: Paola Queiroz

Fonte: Agência Pará

Imagem: Jader Paes/ Ag. pará arquivo

Imagem destaque: Marcos Santos / Ag. Pará