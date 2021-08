Escola particular em Belém tem surto de covid-19

Uma escola particular de Belém resolver suspender as suas atividades presenciais nesta quinta-feira (19) após alguns alunos apresentarem sintomas da covid-19.

A escola comunicou o acontecimento a secretaria de saúde(sesma), que ao serem acionados pela administração da instituição, uma equipe da divisão epidemiológica da sesma foi encaminhada para o local.

A escola se pronunciou a respeito do ocorrido e disse “que desde o início da pandemia tem cumprido rigorosamente as medidas preventivas de acordo com o protocolo das autoridades. mas é necessário que a responsabilidade seja compartilhada por todos, mantendo o distanciamento, o uso de máscaras e evitando aglomerações fora do ambiente escolar.” Esclareceu o colégio.

Segundo a escola o contágio aconteceu fora do ambiente de ensino e que irar contribuir com a apuração pelo departamento de vigilância epidemiológica sobra os alunos afetados.

Foto: site ensino básico