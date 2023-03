Escola Paulo Freire inaugura a terceira geloteca da rede municipal de educação

Na próxima quinta-feira (23), a Escola Municipal Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire irá inaugurar a sua primeira geloteca “Paulo Freire em Movimento”, em homenagem ao professor e patrono da educação brasileira, e também à Raimunda Silva, moradora do bairro Tenoné, onde fica a unidade de ensino.

A iniciativa de criar uma geloteca,– extensão da biblioteca por meio de uma geladeira, que aninha livros para ganharem asas – foi por conta das reformas em execução no prédio escolar, transformando alguns espaços de projetos multimeios (biblioteca) em sala de aula para atender as turmas.

Daí, a criação da geloteca, uma parceria com a Rede Gelotecas o Pará que Lê, para manter a promoção da leitura na escola, fazendo os livros circularem entre estudantes, funcionários e comunidade.

Tanto biblioteca da Paulo Freire, quanto a geloteca, tem por objetivo articular as linguagens literárias, artísticas e culturais na realização de ações que contribuam para a formação leitora do primeiro ao quinto anos, de jovens, adultos e idosos da Ejai e de pessoas da comunidade, com atividades diversas.

A geloteca é uma forma de ampliar, fomentar a leitura literária na escola e na comunidade do entorno da unidade de ensino. Uma contribuição fundamental para a formação leitora de crianças, jovens, adultos e idosos.

Para compor o acervo inicial da geloteca, a escola contou com a doação de livros da Biblioteca Comunitária Itinerante BombomLER e Rede Gelotecas o Pará que Lê. São aceitas doações de livros de literatura, gibis e HQ.

Foto: Reprodução internet