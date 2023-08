Escola recorre à educação ambiental para garantir aula de reforço em Matemática

Estudantes do terceiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual Temístocles de Araújo, no bairro da Marambaia, em Belém, tiveram aula de reforço em matemática com ajuda especial da educação ambiental neste sábado (26). A aula prática foi realizada na horta da escola, que funciona na modalidade de tempo integral, onde os alunos puderam conhecer e estudar geometria a partir dos elementos do espaço.

De forma prática, os alunos foram orientados a plantar abóboras em copinhos e depois medir a área produtiva de hortaliças e leguminosas na horta, com orientação do professor de matemática Nehemias Brito Júnior. Para entender a geometria espacial, eles fizeram o uso da trena para medir comprimento e largura de polígonos irregulares, para cálculo da área. Os alunos também construíram desenhos dos formatos dos canteiros: quadrado, círculo, trapézio, losango e retângulo.

”Nós iniciamos um projeto de horta escolar, que desenvolvemos desde 2017 e procuramos desenvolver nele também as áreas de ciência e matemática para fazer o uso pedagógico da horta. Em relação à nossa aula de hoje, fizemos o estudo da geometria plana em que o professor trouxe na prática o uso dela em nossa horta. Então, com ajuda de uma trena, os alunos mediram a área da horta, fizeram a semeadura onde as abóboras serão plantadas e mediram o tamanho da horta. É uma aula que visa à aprendizagem significativa e onde a matemática pode ser aplicada no cotidiano. Entendemos que assim o aluno aprende de uma forma criativa e compreensiva”, explicou o diretor Jeedir Gomes.

Ajuda – Estudante do terceiro ano do Ensino Médio, Marcos Vinícius ressaltou que a aula o ajudou a compreender melhor a matéria de forma prática. ”Foi uma aula muito boa e que acrescentou muito na nossa aprendizagem hoje, tanto na forma de poder lembrar o que foi feito na sala de aula, porque lá nós aprendemos a teoria, mas não é a mesma coisa quando é colocado na prática. Colocando na prática, a gente consegue entender melhor porque realizamos aquilo”, disse ele.

Envolvido nas atividades, o aluno Rafael Vitor Silva, também do terceiro ano do Ensino Médio, disse que a aprendizagem fica mais fácil quando as aulas são realizadas de forma prática nos espaços da escola. ”Foi uma aula muito boa para raciocínio, de onde pudemos ver onde existem as formas geométricas, como calcular e tudo isso, então dessa maneira dá para entender melhor, pois a prática é melhor que a teoria. Praticando tudo fica mais fácil e é bastante diferente da teoria na sala de aula”.

