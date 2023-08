Escola Santa Margarida Antioquia Psídia será revitalizada e ampliada

A Prefeitura de Ananindeua e a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) assinaram na tarde de ontem, sexta-feira, 11, Ordem de Serviço (OS) para a revitalização e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Santa Margarida Antioquia Psídia, localizada no 40 Horas.

“Eu estou muito feliz em saber que a escola na qual minha filha estuda será reformada e ampliada. Vão ter muitas possibilidades. Sala de informática, quadra para os alunos e outras coisas mais. Um prefeito que investe na educação está de parabéns”, disse a autônoma Fabrícia Miranda, moradora do bairro 40 Horas e mãe de Fábia Valentina Miranda, que estuda o 6º Ano do Ensino Fundamental na Santa Margarida.

Anteriormente, a escola pertencia à Rede Estadual de Ensino, mas passou a ser adquirida pela Prefeitura de Ananindeua e integra a Rede Municipal de Ensino da cidade.

Com as obras para reforma e ampliação da unidade, a escola vai beneficiar cerca de 450 estudantes e atender turmas de 1º ao 7º Ano do Ensino Fundamental e contará com 14 salas de aula. A unidade também terá sala para AEE (Atendimento Educacional Especializado), Espaço Maker, sala multifuncional, salas para o setor administrativo, banheiros para PCDs (pessoas com deficiência), elevador e uma super estrutura.

“É um grande feito para nossa comunidade, que já está esperando há muito tempo por essa reforma, pois ela irá contribuir muito para a educação de nossos alunos e nossa comunidade do 40 horas, como um todo. Estamos muito felizes com esse grande feito, com essa grande construção que se inicia”, conta a gestora da escola, Joice Guimarães.

Imagem: Ascom/PMA