Escola Superior da Alepa lança curso de Gestão Pública em Parauapebas

A Escola Superior da Assembleia Legislativa do Pará (Eslepa/Alepa), em parceria com a Câmara Municipal de Parauapebas, lançou na tarde de anteontem, quinta-feira, 24, na Câmara Municipal de Parauapebas, o curso de graduação em Tecnologia em Gestão Pública. O curso será presencial e ofertado a servidores de Câmaras Municipais e prefeituras das cidades de Parauapebas, Canaã dos Carajá, Curionópolis e Eldorado dos Carajás. A prefeitura de Parauapebas conta com 10 vagas; três vagas para a Câmara Municipal de Canaã dos Carajás, Eldorado dos Carajás e Curionópolis, respectivamente; duas vagas para a prefeitura de Canaã dos Carajás; duas vagas para a prefeitura de Eldorado dos Carajás; e outras duas a prefeitura de Curionópolis. A primeira turma de ‘Tecnologia em Gestão Pública’ terá no total 80 vagas.

O curso foi anunciado pelo presidente da Alepa, deputado Chicão, em 30 de março deste ano, durante o lançamento do programa “Câmara do Futuro”, data em que marcou oficialmente, a normatização da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Parauapebas.

O presidente da Alepa, em seu discurso, disse que o trabalho é fruto de trabalho, de diálogo entre Parlamento Estadual e Parlamento Municipal. “Parceria, trabalho é diálogo entre dois Poderes que dão aos seus servidores, oportunidade. Abracei uma iniciativa do vereador Rafael Ribeiro, que é presidente deste Legislativo Municipal, para que daqui dois anos, aproximadamente, 80 alunos estejam tendo uma formação superior em ‘Tecnólogo em Gestão Pública’. Parabéns a todos vocês e saibam que este projeto tem o apoio de todos os 41 deputados do Palácio da Casa de Leis, Palácio da Cabanagem”, relata o deputado Chicão.

O deputado Braz, ao iniciar sua fala lembrou de uma oportunidade que recebeu da prefeitura do município de Parauapebas. “Eu fiz o meu curso superior através da prefeitura deste município. Eu tive uma chance e soube aproveitar. Deixo um abraço para todos os funcionários desta Casa Legislativa Municipal, que cada um de vocês façam pelo aprendizado de vocês. O conhecimento é para o resto da vida. A Escola Superior do Legislativo Estadual, juntamente com a Escola do Legislativo Municipal de Parauapebas ajuda na formação do servidor público”, destacou ele.

Segundo o vereador Rafael Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Parauapebas, o projeto da Alepa fortalece a democracia. “O que acontece, hoje aqui , é um fortalecimento da democracia, uma oportunidade para muitos. Que vocês possam participar do debate democrático e ajudar na construção da sociedade que nós queremos”, destacou. Ele finalizou dizendo: “O futuro são vocês. Não desistam dos sonhos, não parem e que cada servidor público possa realizar o sonho de ter um nível superior. Parabenizo a gestão do deputado Chicão que faz um excelente trabalho à frente do Poder Legislativo”.

Betânia Fidalgo, diretora da Escola Superior do Legislativo disse que o curso é uma forma de crescimento profissional e pessoal. “Serão dois anos de muito aprendizado para a vida de vocês em todos os sentidos, na área profissional e pessoal. A educação legislativa cresce, graças ao trabalho que temos realizado. Essa parceria é muito importante. Obrigada, e parabéns aos 80 alunos que iniciaram o curso de graduação em Tecnologia em Gestão Pública'”. Finaliza ela. O encontro contou com a participação de vereadores da região.

Imagens: Ozéas Santos (AID/Alepa)