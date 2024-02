Escolas, alunos e secretário de Educação são agraciados pelo Tribunal de Justiça do Pará

A solenidade comemorativa pelos 150 anos de instalação do Tribunal de Justiça do Estado (TJPA), no Theatro da Paz, na noite de sábado (3), prestou homenagens a membros da Justiça e às autoridades públicas e civis, entre eles, foram agraciados o secretário de Educação do Pará, Rossieli Soares, estudantes e escolas da rede pública estadual de Belém, Santarém e de Limoeiro do Ajuru.

O secretário de Educação do Pará, Rossieli Soares, participou do evento e foi condecorado com medalha de mérito por se destacar no apoio às atividades do Tribunal. Os estudantes homenageados foram os que conquistaram os três primeiros lugares no concurso de redação alusivo aos 150 anos do TJPA, realizado pelo Tribunal em parceria com o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

“Fiquei muito honrado em receber essa homenagem, que obviamente é para todas as parcerias que a Secretaria de Educação sempre teve com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que completa 150 anos. E neste ano, inclusive tivemos uma competição, uma redação em que cada um dos estudantes da rede estadual que participou pôde fazer e mostrar essa história de 150 anos do Tribunal”, observou o titular da Seduc.

Rossieli Soares também destacou o feito dos alunos homenageados na mesma cerimônia do TJPA. “Nós tivemos três grandes estudantes do nosso Estado, de Santarém, daqui de Belém, e de Limoeiro do Ajuru, entre os três melhores. Eles foram agraciados com reconhecimento. Nossos parabéns ao TJ e que a gente continue fazendo esse reconhecimento a todos os nossos estudantes, profissionais e toda essa rede incrível de educadores junto com o Tribunal de Justiça”, disse o secretário.

Ao todo, 693 escolas estaduais em 144 municípios participaram do concurso, com o tema “Tribunal de Justiça do Pará: 150 anos garantindo acesso à justiça no Ano de Sesquicentenário do Tribunal de Justiça do Pará”.

Os estudantes que conquistaram os três primeiros lugares receberam, cada, um notebook, um certificado e uma medalha com suas respectivas colocações como reconhecimento. As escolas também receberam um troféu e um datashow.

Daniela Costa Gaya, da Escola Estadual João Ludovico, em Limoeiro do Ajuru; ficou em primeiro lugar no concurso de redação. Enquanto Eryckson Isack Martins Rodrigues, da Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima, em Belém, ficou em segundo; e Rebeca Leitão Batista, da Escola Estadual Professora Maria Uchôa Martins, em Santarém, conquistou o terceiro lugar.

“É uma honra estar presente nesta cerimônia de premiação do Tribunal de Justiça do Pará. Eu obtive o segundo lugar. Eu gostaria de agradecer especialmente à professora de redação Suiane Freitas por ter me acompanhado durante a produção textual. E também agradecer à professora Marta da Biblioteca, porque graças à biblioteca eu obtive informações necessárias para colocar na redação e conseguir o segundo lugar. E agora eu estou aqui representando a Escola Pública para isso”, comemorou o estudante Eryckson Isack .

Texto de Marcelo Júnior / Seduc

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação