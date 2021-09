Escolas da rede estadual realizam atividades alusivas à Semana da Pátria

Diversas escolas da rede pública estadual, na capital e no interior do estado, realizaram desde a última semana programações alusivas à Independência do Brasil, comemorado nesta terça-feira, 7 de setembro. As atividades respeitaram os protocolos de biossegurança em prevenção à Covid-19 e contaram com a participação de membros da comunidade escolar.

Na Escola Estadual Dr. Ulysses Guimarães, no bairro de Nazaré, em Belém, o evento ocorreu na última sexta-feira (3) e teve como tema: “7 de setembro e a construção da cidadania no dia a dia”. Ao todo, 231 alunos que frequentam a unidade escolar, em diferentes modalidades de ensino, participaram do momento cívico.

Outros espaços de aprendizagem da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), na Região Metropolitana, também promoveram atividades referentes à Semana Pátria. As escolas estaduais Augusto Montenegro, Arthur Porto, Pinto Marques, .São Vicente de Paulo, Mário Carneiro, Vera Simplício e Profª. Norma Morhy, tiveram em sua programação palestras, hasteamento das bandeiras e a entoação do hino nacional e do Pará.

A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, ressaltou a importância de celebrar a Independência do Brasil e das atividades cívicas realizadas pelas escolas estaduais, em alusão à data comemorativa. A titular da Seduc disse que essas ações visam reforçar a igualdade, a paz e o respeito entre a comunidade escolar.

“As atividades cívicas devem estimular em nossos alunos o amor à pátria, o sentimento de pertencimento, valorização do nosso país e a nossa independência; trabalhando o civismo, mas principalmente, fazer com que estes estudantes estejam integrados àquilo que vive a sociedade, hoje. Valorizando o equilíbrio, o respeito, buscando uma convivência pacífica, sem extremos, para que a escola seja esse ambiente de paz. Portanto, é preciso celebrar a independência do nosso país e a liberdade”, ressaltou

Interior

No município de Igarapé-Açu, na região do Guamá, alunos que frequentam a Escola Estadual de Ensino Fundamental Macário Felipe Antônio, se reuniram no pátio coberto da unidade para entoar o hino nacional e fizeram uma homenagem aos profissionais da educação vítimas do novo coronavírus. Na ocasião, também houve um plantão pedagógico para os que ainda estudam de maneira não presencial.

Já os estudantes do Sistema Modular de Ensino (Some), nas comunidades de Silêncio e São José, pertencentes à cidade de Óbidos, na região do Baixo Amazonas, realizaram atividades cívicas nos espaços de aprendizagem em que estão matriculados, como o hasteamento da bandeira nacional, do Pará e do município.

Texto: Vinícius Leal (Ascom/Seduc).

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará