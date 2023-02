Escolas de Samba de Mosqueiro se preparam para desfile oficial do Carnaval 2023

As escolas de samba do distrito de Mosqueiro estão na reta final dos preparativos para o desfile oficial do Carnaval 2023, promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel). O evento será dia 19 deste mês, na avenida central do bairro do Aeroporto. O desfile oficial volta, após dois anos de paralisação, por conta da pandemia da covid-19.

O movimento nos barracões é contínuo com turmas de artesãos e voluntários trabalhando em ritmo frenético de dez horas por dia. O desfile oficial reunirá três escolas do grupo especial: Agremiação Carnavalesca Peles Vermelha, Universidade do Samba Piratas da Ilha e Império do Samba do Aeroporto.

Movimentação intensa nos galpões das escolas de samba de Mosqueiro

A atual campeã do Carnaval de Mosqueiro é a Escola Universidade do Samba Piratas da Ilha. O enredo “Quando duas mãos se encontram refletem no chão a sombra com uma mesma cor” vai contar na avenida a importância da união para combater as formas de preconceito contra pessoas negras e da comunidade LGBTI+.

“Nosso enredo também pede respeito à diversidade cultural, de gênero, credo e todas as demais formas de pensamento humano”, disse Augusto Bittencourt, diretor de Barracão da escola Piratas da Ilha. “Nós estamos preparando uma festa linda para quem vier participar e torcer pela nossa escola”, completou.

No barracão do “Piratas”, como é conhecida popularmente a escola, na orla da praia do Bispo, as alegorias, fantasias e o carro abre-alas estão ganhando formas. A chapelaria está bem avançada com peças das alas da diversidade, do magistrado e da bateria praticamente finalizadas.

“Só quem ama carnaval sabe o quanto é emocionante participar desde a montagem das fantasias, o desfile na avenida e a alegria do público”, disse Raimundo Cravo, um dos mais experientes artesãos da chapelaria e das fantasias.

“Estamos trabalhando bastante, mas tenho certeza que o público vai se surpreender com nosso enredo na avenida”, completou o artesão, sem esconder a emoção por estar de volta ao frenesi do carnaval, após dois anos. “Eu já tô emocionado desde agora, imagina quando chegar a hora porque nós vamos lutar pelo bicampeonato”, vibrou com largo sorriso.

Indígenas – Já a Escola de Samba Peles Vermelha, do bairro da Vila, centro de Mosqueiro, vai contar o enredo “A História dos índios Peles Vermelha nas terras dos índios Tupinambá”. A presidente da agremiação, Maria Inês Raiol, conta que o momento é de euforia, mas também de preocupação com o alto custo da matéria-prima das fantasias e adereços.

“Estamos trabalhando muito para fazer um carnaval bonito, elegante e com fantasias luxuosas e de grande qualidade, porque o nosso público merece, pois ficamos dois anos sem carnaval e queremos voltar com grande festa”, destacou.

No barracão da escola, o trabalho na confecção da chapelaria segue firme. “Estamos trabalhando em três turnos: manhã, tarde e noite para dar conta do trabalho”, contou Walber Santos, vice-presidente da escola, que conta com ajuda de Delma Corrêa e Raimundo Santiago.

A escola Peles Vermelha irá completar 67 anos, no próximo dia 12 deste mês com desafio de manter a cultura da ancestralidade indígena de Mosqueiro. “A ala tribo do amanhã do enredo da nossa escola vai mostrar a importância dessa herança indígena de Mosqueiro”, disse a presidente Inês Raiol.

Ensaios – As escolas de samba de Mosqueiro estão realizando ensaios técnicos três vezes por semana e, aos sábados e domingos, as agremiações promovem eventos culturais, visando arrecadação de caixa extra para confecção das fantasias, carros-alegóricos e adereços, além da mão-de-obra de ferreiros, carpinteiros entre outros profissionais que ajudam a transformar o enredo em peças que brilharão na avenida.

A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém, já iniciou as ações de assinatura de convênio com as agremiações carnavalescas. Para Mosqueiro, cada escola será contemplada com R$ 30 mil.

Serviço:

Data do desfile – Domingo, 19 de fevereiro; e

Hora: a partir das 19h.

Escolas de samba de Mosqueiro

Agremiação Carnavalesca Peles Vermelha;

Universidade do Samba Piratas da Ilha; e

Império do Samba Aeroporto.

