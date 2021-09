Escolas municipais de Belém retomam aulas presenciais nesta segunda, 13

A Secretaria Municipal de Educação (Semec), informou que retomará nesta segunda-feira (13) as aulas presenciais da rede municipal de ensino de Belém. O retorno será feito, inicialmente, com a educação infantil. Segundo a secretaria, a volta às aulas será feita de forma gradual e escalonada.

A volta às aulas da rede municipal de ensino estava marcada, inicialmente, para o dia 1º de setembro, mas a Prefeitura de Belém adiou o retorno para esta segunda (13).

Nesta segunda (13) os alunos do ensino infantil serão distribuídos em grupos de 25% das turmas, que deverão comparecer presencialmente em dias alternados. Já as turmas de meio período retornarão em grupos com 33% dos alunos.

No dia 20 de setembro será a vez do retorno presencial de alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), também divididos em grupo de 33% das turmas, em dias escalados.

Já o retorno dos anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª e 4ª totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), será feito no dia 27 de setembro.

Para auxiliar o monitoramento desse retorno, a Semec informou que será utilizado um aplicativo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para que os servidores das escolas possam notificar casos suspeitos da covid-19, assim como outros adoecimentos nas unidades escolares.

A Semec orienta que os responsáveis dos estudantes mantenham diálogo constante com os professores e direção da escola para acompanhar o andamento e readaptação dos filhos às aulas presenciais. A secretaria alerta, ainda, que é preciso continuar com as medidas preventivas contra a Covid-19 nas instituições.

Calendário de retorno às aulas presenciais

13 de setembro de 2021: alunos da educação infantil, distribuídos em grupos de 25% das turmas e comparecimento presencial em dias alternados. As turmas de meio período retornarão em grupos com 33% dos alunos em dias alternados.

20 de setembro de 2021: alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), com os alunos distribuídos em grupos de 33% das turmas e comparecimento presencial em dias alternados.

27 de setembro de 2021: alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª e 4ª totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), com os alunos distribuídos em grupos de 33% das turmas e comparecimento presencial em dias alternados.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Marcos Barbosa/Comus