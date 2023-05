Escolas municipais debatem prevenção e combate ao abuso e exploração sexual

A poesia “Semáforo do Corpo”, de autoria do professor Carlos Santos, foi a base do trabalho realizado pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Comandante Klautau no Barreiro, durante a semana de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes que acontece no período de 15 a 20 de maio nas escolas municipais de Belém.

A ação faz parte do projeto “Ser Criança e Adolescente na Belém da Nossa Gente”, que a Prefeitura vem desenvolvendo por meio da Secretaria de Educação (Semec) nas unidades de educação do município,para debater a prevenção e o combate a qualquer tipo de violação de direitos entre os estudantes da rede.

Segundo dados do governo federal, a cada hora três crianças sofrem abusos no Brasil e cerca de 51% tem entre 1 a 5 anos de idade. Além disso, todos os anos 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no país e há dados que sugerem que somente 7,5% dos casos cheguem a ser denunciados às autoridades. Nos últimos três anos a Prefeitura de Belém tem trabalhado intensamente no combate a violência sexual contra menores, realizando políticas de assistência, saúde e educação pra melhorar a vida desses cidadãos.

Exemplo desse trabalho é a programação que a Semec realiza durante essa semana nas escolas, com círculo de conversa, palestras, caminhadas e aulas especiais para debater com os alunos e comunidade o problema da violência sexual contra menores.

No Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em 18 de maio, haverá caminhadas nos distritos envolvendo alunos, professores, servidores e comunidade do entorno das unidades escolares, para mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido contra esse tipo de violência, e chamar a atenção da população para o problema.

Na EEMF Comandante Klautau, como em todas as outras escolas da rede, o tema sobre abuso contra menores vem sendo trabalhado em sala de aula com os alunos, como no 5°ano da tarde, onde o professor Carlos Santos utiliza a poesia e as histórias do cotidiano dos alunos para fazer o debate em sala de aula.”Uso a poesia para ensinar as crianças que elas são donas dos seus corpos e, que ninguém deve tocar. Faço também uma analogia, comparando o corpo ao sinal de trânsito, mostro que tem partes do corpo que não devem deixar tocar. É sinal vermelho mesmo”, disse o professor.

Além das aulas, houve palestras com o técnico e pedagogo do Tribunal de Justiça do Estado, Adrielson Souza Almeida, com o objetivo de ajudar as crianças a conhecerem seus próprios corpos e sua privacidade, entender o que configura abuso sexual, como se proteger, como fazer a denúncia se estiver sofrendo abuso e o poder do “não”, utilizando vídeos autoexplicativos.”De forma lúdica, a gente tece todo o enredo pra criança aprender a dizer não e saber identificar abusos. Isso vai fazer que ela se proteja. Taí a ideia de e crianças também se protegem”, disse Adrielson.

Para diretora da escola Comandante Klautau, Karina Portal, essa semana é muito importante para a comunidade escolar. “Fizemos um planejamento com os professores da escola e, dentro de sala de aula, eles vêm trabalhando através de círculo de conversa e aulas com temas ligados à proteção das crianças, como denunciar a violência e colocar a escola na abertura desse diálogo com os estudantes”, explicou Karina.

A aluna Siely Guimarães Ribeiro, 10, do 5° ano, tem participado de todas as aulas e palestras que abordam o tema de violência contra a criança que a escola vem realizando e mostra que já entendeu a mensagem. “As pessoas não devem tocar na gente, porque elas podem estar agindo de má fé, e agora eu vou prestar mais atenção e me afastar das pessoas ruins”, declarou a estudante.

A data 18 de maio foi definida como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em referência ao crime que vitimou, em 1973, a menina Araceli Cabrera Sánchez Crespo, de 8 anos, em Vitória (ES). Ela foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada. Seu corpo apareceu seis dias depois, carbonizado e os seus agressores nunca foram punidos.

Com a repercussão do caso e forte mobilização do movimento em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, a Lei nº 9.970/2.000, instituiu 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Ação Cidadã

Ainda como parte da programação, no próximo sábado, 20, a EEMF Comandante Klautau realiza uma ação social voltada para os moradores do Barreiro. Entre os serviços ofertados haverá vacinação contra covid e gripe para crianças e adultos, atendimento jurídico e exibição de vídeos sobre prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes, e como denunciar esse tipo de crime.

Texto: Luis Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Luis Miranda/Agência Belém