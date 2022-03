Escolas municipais realizam vacinação contra o HPV

Inicia hoje (7) nas escolas de rede municipal de ensino a vacinação contra o Papiloma Vírus Humano (HPV), meninos e meninas poderão se vacinar.

A iniciativa é da Prefeitura de Belém em parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, a vacina contra o HPV faz parte da programação do “Março Lilás”, mês dedicado á conscientização sobre a importância da prevenção e combate ao câncer de colo do útero.

A vacinação que inicia nesta segunda-feira (7) segue até o dia 16 de março no horário das 9h ás 16h, o público alvo da campanha de vacinação são meninos, na faixa etária de 9 a 14 anos e meninas de 11 a 14 anos.

Mesmo com essa semana de intensificação da vacina até o dia 16, ainda será ofertada a vacina nas Unidades Básicas de Saúde de Belém, de segunda a sexta-feira, das 8h ás 17h.

Veja onde a vacina HPV estará disponível:

07/03 – 9h às 16h – EMEF Padre Leandro Pinheiro;

08/03 – 9h às 16h – Escola Gabriel Lage da Silva;

09/03 – 9h às 16h – Escola Parque Bolonha;

10/03 – 10h às 17h – EMEIF Prof. Pedro Demo;

11/03 – 9h às 14h – Escola Manuela Freitas;

14/03 – 9h às 14h – EMEF Parque Bolonha;

15/03 – 9h às 14h – EMEIF Inês Maroja Distrito;

16/03 – 9h às 14h – Liceu Escola mestre Raimundo Cardoso.

Março a setembro – 8h às 17h – Nas Unidades Básicas de Saúde

Semana Municipal de Prevenção ao HPV (2ª semana do mês de setembro) – das 8h às 18h – nas Unidades de Saúde Municipais e em outros espaços.

