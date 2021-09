Escolas municipais retornam às aulas presenciais no próximo dia 13

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) anuncia que o retorno às aulas presenciais na rede municipal de ensino de Belém será no próximo dia 13 de setembro, começando pela educação infantil, de forma gradual, escalonada, e conforme o protocolo de biossegurança estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Segundo a secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt, a volta dos estudantes às salas de aula é resultado de uma grande mobilização da Semec, reivindicando a antecipação vacinação dos trabalhadores da educação, que hoje estão 100% imunizados contra a Covid-19. Além do sucesso da campanha de vacinação da população realizada pela Sesma, que a cada dia apresenta como consequência números de ocupação de leitos clínicos e de leitos de Unidade de terapia Intensiva (UTI) cada vez mais baixos.

Para este retorno, a Semec, assessorada pela Sesma, entende que este é o melhor momento de retomada do ensino presencial de forma gradual e escalonada, que contará com o aplicativo Guardião e Guardiãs da Saúde na Educação, da Sesma, que será disponibilizado para servidores das escolas notificarem casos suspeitos da Covid-19, assim como outros adoecimentos nas unidades escolares.

PSS – A Semec informa que fará a contratação e treinamento de 900 candidatos aprovados no último Processo Seletivo Simplificado (PSS), conforme edital nº001/2021, de diversas áreas da educação. A Fundação Municipal de Assistência ao Estudante (Fmae) também já está organizando a distribuição da merenda escolar para toda a rede municipal de ensino.

Calendário de retorno às aulas presenciais

-13 de setembro de 2021: retorno presencial da educação infantil, com os alunos distribuídos em grupos de 25% das turmas e comparecimento presencial em dias alternados. As turmas de meio período retornarão em grupos com 33% dos alunos em dias alternados;

– 20 de setembro de 2021: retorno presencial dos anos iniciais, ou seja, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), com os alunos distribuídos em grupos de 33% das turmas e comparecimento presencial em dias alternados;

– 27 de setembro de 2021: retorno presencial dos anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª e 4ª totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), com os alunos distribuídos em grupos de 33% das turmas e comparecimento presencial em dias alternados.

A Semec orienta que os responsáveis dos estudantes dialoguem constantemente com os professores e direção da escola. O órgão lembra que ainda é preciso continuar com as medidas preventivas, considerando que o mundo ainda vive o momento de pandemia da Covid-19.

Fonte: Agencia Belém