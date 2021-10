Escolas públicas de Paragominas não têm sistema para prevenir contra incêndios

A Prefeitura e Secretaria de Educação de Paragominas, no nordeste do Pará, a 300 quilômetros de Belém, receberam recomendação do Ministério Público Federal (MPF), para que seja providenciada com urgência a regularização dos sistemas anti-incêndio de 16 escolas públicas do município. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, desde 2013, os gestores municipais de Paragominas vêm sendo avisados da necessidade de adequação de segurança contra incêndio e emergências nas escolas. No entanto, investigação do MPF aponta que até agora o município não tomou providências.

O procurador da República Milton Tiago Araújo de Souza Júnior recomenda que o município instale ou atualize redes anti-incêndio nas escolas e compre, troque ou providencie a manutenção de extintores de incêndio na quantidade necessária para atender as escolas, de acordo com os parâmetros legais.

Também foi recomendado que a prefeitura e a secretaria municipal de Educação adotem medidas para capacitar e orientar professores e alunos da rede municipal de ensino nos casos de evacuação, por meio da implementação de planos de evacuação nos casos de incêndio e pânico.

RESULTADO DO MPEDUC

A necessidade de regularização dos sistemas anti-incêndio das escolas públicas municipais de Paragominas foi detectada pelo MPF por meio dos levantamentos de dados do projeto Ministério Público pela Educação (MPEduc), desenvolvido pela instituição em todo o país em parceria com os Ministérios Públicos dos estados.

O projeto tem como principal objetivo estabelecer o direito à educação básica de qualidade para os brasileiros. Para isso, busca identificar os motivos do baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos municípios.

Além disso, o projeto visa acompanhar a execução das políticas públicas na área da educação e a destinação adequada dos recursos públicos, verificar a existência e a efetividade dos conselhos sociais com atuação na área de educação, entre outros objetivos.

Confira, a seguir, os nomes das 16 escolas públicas municipais de Paragominas que precisam ter seus sistemas anti-incêndio regularizados, segundo o MPF:

• Educandário Menino de Deus II

• Escola Alex Dalmaso Peres

• Escola Amador Peres

• Escola Amílcar Batista Tocantins

• Escola Arnaldo Manoel Fernandes

• Escola Associação da Paz

• Escola Geraldo Pedro Sarmento

• Escola Irmã Maria Angélica Dantas

• Escola Luiz Guilherme

• Escola Maria da Silva Nunes

• Escola Maria Luíza Barros de Lima

• Escola Raimundo Nonato Sobrinho

• Escola Reginaldo Souza Lima

• Escola Roberto Fernandes Oliveira

• Escola Sônia Maria Ferreira Nogueira

• Escola Unidos em Cristo