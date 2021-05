Escolas ribeirinhas recebem novo mobiliário para o retorno das aulas presenciais

Para oferecer um espaço adequado de ensino-aprendizagem, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) realizou nesta quinta-feira, 20, a entrega de novo mobiliário para escolas municipais da ilha do Combu e ilha Grande. A ação visa ainda preparar as unidades educativas para o retorno das aulas presenciais após a vacinação contra a Covid-19, dos profissionais da educação.

“Com a previsão de retorno das aulas após a vacinação dos profissionais de educação, o prefeito Edmilson Rodrigues pediu que as escolas estejam todas aparelhadas, para receber os alunos”, explicou a diretora do Departamento de Recursos Materiais da Semec, Eliana Rudó. Para isso, a Secretaria está fazendo um levantamento do mobiliário necessário e também já está entregando alguns móveis novos em várias escolas. “As unidades das ilhas também recebem o mesmo cuidado e condições, independente da localização”, disse Eliana Rudó.

Investimento – A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundametal (EMEIF) Sebastião dos Santos Quaresma e o anexo escolar Santo Antônio, a EMEIF Milton Montes e os anexos escolares Nazaré e Nossa Senhora dos Navegantes foram as unidades educacionais contempladas com material de escritório e informática; equipamentos de cozinha, como panelas, geladeira, balança digital e moedor de carne; e equipamentos de serviços gerais, como carrinho de mão. O investimento total foi de R$ 19.903,49, oriundos do Fundo Municipal.

Segundo o professor, José Marques, diretor da EMEIF Sebastião dos Santos Quaresma, a nova aquisição de materiais e equipamentos contribui e incentiva o trabalho de professores, tanto na relação com alunos quanto com suas famílias. “Acredito que, mesmo sem a presença dos alunos na escola, neste momento de pandemia, em que estamos atendendo os pais que vêm buscar as atividades, manter a escola equipada fortalece essa acolhida, quando voltarem as aulas”, avalia o professor.

O professor José Marques acredita que receber esse mobiliário incentiva ainda mais o trabalho, principalmente nas ilhas, que geralmente têm mais dificuldade de adquirir esse material. “Vai facilitar ainda mais o trabalho pedagógico e o envolvimento de todos os profissionais da escola.”

“O material pedagógico é de suma importância, principalmente, nesse período de atividade remota, proporcionando uma qualidade melhor de ensino para os alunos. Mês passado, no início das aulas, nós encaminhamos para os alunos lápis de cor, mochila, caderno, porque a maioria dos alunos não tem acesso a esse recurso”, disse o professor Edney Alves, coordenador pedagógico do anexo escolar Nazaré, da EMEIF Milton Montes. Ele ressalta que, como professor, o material pedagógico e o mobiliário novo ajudam a planejar melhor as atividades e com mais conforto. “Então, é de suma importância o recebimento desse material para as unidades pedagógicas, pro Nazaré e pras ilhas também.”

Trote Ecológico – As escolas também receberam mudas do Trote Ecológico “Camilo Viana”, doadas pela Escola Bosque, para contribuir com o meio ambiente e para ensinar os estudantes a cuidar da natureza. Foram doadas 250 mudas de andiroba, ipê, cupuaçu, açaí, cacau. Uma linda homenagem ao médico Camilo Viana, que sempre se dedicou às lutas em defesa da biodiversidade, reconhecido como uma das maiores referências e como naturalista amazônida. Ele foi criador do trote ecológico na Universidade Federal do Pará, de 1989 a 1993.

Texto: Tábita Oliveira

Fonte: Agência Belém