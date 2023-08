Escolhida nova diretoria do Conselho Municipal da Juventude de Santarém

Aconteceu na manhã desta sexta-feira (18), na Casa dos Conselhos em reunião ordinária a votação para a nova composição do Conselho Municipal da Juventude (Comjuven). A escolha aconteceu uma semana após a posse dos novos 19 conselheiros representantes da sociedade civil organizada e governamental e a abertura da Semana da Juventude.



Foram escolhidos para presidente – representando a Semtras – Albany Lopes, vice-presidente – representando a Associação Empresarial (Aces Conjovem) Adolfo Tenório; 1° Secretário – Semap, Marco Antônio Repolho; 2° Secretário – da entidade Lucas Huber, Ana Maria Cunha.

A nova composição já vai trabalhar com a programação da Semana da Juventude que está realizando ações da Jornada da Juventude itinerante, nos, levando informações nas escolas, e no dia 26 de agosto à partir das 18h, na Praça de eventos na Anysio Chaves, realizará a II Feira do Jovem Empreendedor, com exposição de produtos, primeira mostra de Cosplay e o primeiro concurso de Pintura Urbana.



“Estou assumindo agora o conselho Municipal da Juventude, e já estávamos trabalhando nas atividades voltadas para a juventude do nosso município, onde buscamos efetuar ações voltadas para cultura, arte, esporte e educação. Como a nova gestão iremos continuar os nossos projetos, como a semana da Juventude, levando informações através de palestra nas escolas e terminando com a Feira do Jovem Empreendedor. Desta forma iremos protagonizar os jovens nestes movimentos importantes para eles”, contou a presidente Albany Lopes.



“Parabenizamos os eleitos e iremos continuar trabalhando para que os nossos jovens possam contar com a ampliação de políticas públicas, buscando ouvir seus anseios e necessidades”, disse Celsa Brito, Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.

SOBRE O COMJUVEN

O Conselho Municipal da Juventude de Santarém – Comjuven foi instituído pela Lei Municipal nº 19.689/2015 de 27 de abril de 2015. O Comjuven é órgão autônomo, de caráter permanente, consultivo, deliberativo e fiscalizador e de representação da população jovem nos âmbitos rural e urbano.

Imagem: Agência Santarém