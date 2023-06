Esconderijo de suspeito de matar ator foi delatado por traficantes

Preso nesta quinta-feira (15) após ser encontrado por policiais no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o produtor Bruno de Souza Rodrigues teve seu esconderijo denunciado pelos próprios traficantes da comunidade onde ele estava. Bruno é apontado como o principal suspeito de ter assassinado o ator Jeff Machado, cujo corpo foi encontrado no último dia 22 de maio.

Segundo informações divulgadas pelo portal G1, o produtor foi achado por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) após denúncia de traficantes que souberam que Bruno estava escondido no Vidigal. A delegada Ellen Souto, responsável pelo caso, disse que a polícia teve como pista para localizar o suspeito uma rede wi-fi que ele estava usando.

– Recebemos informação de que ele estava andando por diversos bairros da Zona Sul. Foi através de um wi-fi usado por ele na parte alta da comunidade que decidimos realizar a operação hoje [quinta, 15] de manhã – detalhou.

O Setor de Inteligência da Polícia Civil apontou que Bruno chegou a passar pela cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense, e pela casa de um amigo em Campo Grande, na Zona Oeste, após ter a prisão decretada pela Justiça no dia 1° de junho.

O outro suspeito de praticar o crime, Jeander Vinícius, foi preso no início do mês. O corpo de Jeff, que era dado como desaparecido desde janeiro, foi encontrado no dia 22 de maio em baú concretado dentro de uma quitinete no bairro de Campo Grande, também na Zona Oeste do Rio.

O assassinato do ator é investigado pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). De acordo com a polícia, o crime teria sido motivado por interesse financeiro. Transações bancárias feitas da conta do ator para Bruno Rodrigues mostraram que o suspeito de matar o artista recebeu cerca de R$ 20 mil de Jeff por uma suposta vaga em uma novela das 19h, o que não se concretizou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo