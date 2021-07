Escritora cobra indenização de R$ 100 mil de Amado Batista e editora

Escritora do livro Amado Batista – O Contador de Histórias, Aline Anjos de Souza está processando o artista, a editora Horizonte e a livraria Saraiva. Ela pede indenização de R$ 100 mil por danos morais e materiais, pelos direitos da biografia do cantor. As informações são do portal UOL.

A ação foi aberta em 2015, onde Aline diz que teria recebido apenas R$ 191,94 pela venda dos livros. Quando contestou o valor, ela recebeu mais R$ 38,08. Depois disso, quando assinou um termo de distrato, a Saraiva teria continuado vendendo os exemplares da obra.

No contrato firmado com a editora Horizonte, em agosto de 2010, Aline concordou que receberia R$ 0,56 por livro vendido. Já o cantor receberia R$ 8,54, enquanto a editoria ganharia R$ 2,15.

No último mês, a Justiça pediu a constatação do número de exemplarem do livro que se encontram na posse de Batista. A defesa da artista afirma que as obras devolvidas a ele pela editora foram para armazenamento, e que isso não implica em direitos autorais.

“Assim, o envio do obras ao corréu Amado Batista, para mero armazenamento, não implica em direitos autorais à requerente; que inexiste responsabilidade civil e dano moral”, diz o documento.