Escritório de dono de postos de combustível é assaltado no centro de Santarém

Bandidos armados assaltaram um escritório no centro comercial de Santarém, no oeste do Pará, na manhã desta quarta-feira (8). O alvo dos criminosos foi um estabelecimento localizado na rua na rua Maestro Wilson Fonseca (antiga Siqueira Campos), em frente à escola Rodrigues dos Santos. Dois homens invadem o local e fogem em seguida.

O assalto foi no escritório do empresário Francisco Pontes, proprietário de uma rede de postos de combustível.

Imagens de circuito de segurança de lojas vizinhas mostram a ação da dupla. Eles saem do escritório e um deles, que está com um chapéu de palha e armado, aponta a arma em direção a um segurança de outra loja e depois vai em direção a uma veículo que estava estacionado. Ele abre a porta do veículo, mas o motorista consegue fugir. O comparsa dele, de camisa vermelha, volta para o escritório apanha algum objeto.

A dupla estava em uma moto e foge do local em alta velocidade. Na fuga, um deles efetua ao menos um disparo.

Alunos do Colégio Rodrigues dos Santos fizeram imagens do local após a chegada da Polícia Militar.

