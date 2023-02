Escuridão

Frequentadores da Praça Batista Campos, uma das mais luxuosas e frequentadas da capital paraense, estão apreensivos com a ação de assaltantes, sobretudo à noite, pois o logradouro está às escuras. A falta de iluminação na praça já foi comunicada à autoridades, segundo as quais, o problema é complexo, posto que a fiação é subterrânea no local. Ainda não tem data para a solução, mas as informações dão conta de que empresas encarregadas da manutenção já trabalham para reestabelecer o mais breve possível a iluminação no local, que está dando prejuízo aos trabalhadores que vendem água de coco e lanches, já que o movimento caiu na área em função da escuridão.