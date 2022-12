Esfaqueada, grávida se atira do 2º andar e cai em pula-pula

A fim de se salvar de uma tentativa de feminicídio, uma mulher grávida de quatros meses pulou do segundo andar de um prédio após ser esfaqueada repetidas vezes pelo ex-parceiro. O caso aconteceu em Rio das Ostras (RJ), na madrugada desta quinta-feira (22).

De acordo com informações repassadas pela polícia ao portal G1, a vítima se jogou da janela e caiu sobre um telhado, que quebrou, e por fim, caiu sobre um pula-pula, que amorteceu a queda.

A mulher foi levada às pressas para o pronto-socorro, e o homem foi preso. Ela já tinha uma medida protetiva contra ele, no entanto, o homem entrou na casa com uma chave reserva e agrediu a mulher com socos e facadas.

Após o crime, ele tentou fugir de moto, mas acabou parado por policiais acionados para socorrer a vítima e confessou a tentativa de homicídio.

Fonte: Pleno News/ Foto: Divulgação