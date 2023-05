Esmac brinca de perder gols e cede empate ao Minas Brasília no Brasileiro Feminino Sub-18

A Esmac desperdiçou muitas chances de gols as quais lhe poderia dar uma vitória tranquila sobre o Minas Brasília – DF no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, no jogo realizado na tarde desta quinta-feira, 4, no Souza, em Belém- PA.



O placar de 2 a 2 soou como castigo ao time paraense que mandou em campo quase na sua totalidade de tempo.



Comandou o jogo, fez 1 a 0 com Aninha, no primeiro tempo, logo no começo.

A equipe brasiliense empatou com Letícia, aos nove do segundo tempo, numa falha de marcação.



A Esmac virou para 2 a 1 com Vanusa aos 24 minutos num chute forte. Depois do gol, o Minas Brasília ‘abriu brecha’ dando condições para as meninas paraenses encherem de gols. Porém, as brasilienses partiram para o empate e aos 33 minutos chutaram uma bola nas traves da goleira Emilli



O duelo, na reta final, ficou empolgante. Aninha, nos acréscimos, teve tudo para ‘matar’ o jogo, mas demorou demais. Em seguida, Ster teve outra chance, mas o lance foi desperdiçado.

Aos 49’51 (acréscimos), Letícia aproveitou descuido da zaga paraense e marcou o gol do empate.



O resultado levou a Esmac para o terceiro lugar no grupo D com 4 pontos. Uma vitória, um empate, além de quatro derrotas. Olivaldo José Alves Moraes dirigiu a partida.

O próximo compromisso da Esmac será contra o Fluminense-RJ, dia 18, no Souza, a partir das 15h.

Foto: Divulgação