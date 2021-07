Esmac é campeã do torneio Bené Aguiar de Futsal Masculino

Pelo segundo ano consecutivo, o time de Ananindeua venceu a competição

A Esmac foi campeã do torneio Bené Aguiar de Futsal Masculino. Foi o 10º título do time de Ananindeua, o segundo consecutivo.

O confronto final foi entre Esmac e Shouse, no Ginásio de Educação Física, localizado no bairro do Marco, em Belém, com a vitória do Madre Celeste por 11 a 3.

Os destaques da Esmac foram o artilheiro Gigante e também o goleiro Breno Lopes.

“Isso é fruto de muito trabalho, junto aos meus companheiros, estou muito feliz”, afirmou Gigante.