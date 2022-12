Esmac é vice-campeã da 1ª Taça Brasil de Futsal Sub-18 em Recife

Numa competição entre as melhores equipes brasileiras de futsal sub-18, a Esmac saiu-se bem e acabou vice-campeã da 1ª Taça Brasil realizada na cidade de Recife-PE. Organização da Confederação Brasileira de Futsal – CBFS, o certame reuniu times de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Pernambuco.

O time paraense decidiu o título diante da ABF Beltrão, do Paraná. Depois do empate de 2 a 2 no primeiro tempo, os paranaenses foram mais eficientes na fase final com a marcação de mais dois gols, concluindo o placar de 4 a 2.

Em toda disputa, a Esmac realizou seis jogos, venceu quatro. Teve duas derrotas. Os paraenses comandados pelo técnico Vitor Hugo marcaram 30 gols – o melhor ataque da competição. Luiz Camilo com oito gols, foi o principal artilheiro da taça.

A Esmac contou na jornada com os atletas Paulo Melgaço, João Martins, Gabriel Freitas, Gabriel Santos, Caynã Silva, Luíz Camilo, Lucas Moju, Wellington Cauã, Alyson Silva, André Ferreira e Luiz Felipe.

A delegação contou com o apoio do presidente da Fefuspa, Davi Leal. Ele esteve ao lado do elenco do começo ao fim da taça.

“Dou meus parabéns a equipe pela dedicação em defender o futsal paraense. Foram uns guerreiros em quadra”, comentou.

A destacada atuação paraense despertou interesse dos clubes em vários atletas.

Imagem: Fefuspa/Divulgação