Esmac enfrenta o São Paulo amanhã à tarde no Baenão pelo Brasileiro da Série A1

A equipe de futebol do Esmac entra em campo no gramado do Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, nesse domingo, 24, pelo Campeonato Brasileiro da Série A1, para uma difícil partida contra o São Paulo. A partida é válida pela sétima rodada e o clube de Belém precisa vencer para sair da zona de rebaixamento.



Atualmente em 15° na tabela de classificação, a Esmac, que vinha se saindo bem em vários torneios, está lutando para se manter vivo na competição de nível nacional e o jogo de amanhã será a oportunidade de voltar a pontuar.



O torcedor da Esmac já pode obter seu ingresso pelo valor simbólico de R$10,00, mas a partida também terá a transmissão da TV Esmac e Radio Esmac.

Foto: Divulgação