Esmac-PA empata com Atlef – MA e segue na Copa do Brasil de Futsal Adulto

A Esmac está classificada para a segunda etapa da Copa do Brasil Sicredi de Futsal Adulto Masculino, competição nacional organizada pela CBFS. A classificação da equipe paraense veio por conta dos bons resultados sobre o Atlef, time do Maranhão.



No jogo de ida, realizado em Belém, os paraenses aplicaram a goleada de 5 a 0. Na partida de ida, em São Luiz – MA, disputada no final de semana, aconteceu o empate de 3 a 3.

O representante timbira sempre se posicionou a frente do placar, no entanto, o time comandado pelo técnico Elcio Sousa foi muito preciso em quadra na busca do empate. Beto, goleiro, Fábio e Werlerson anotaram os gols.



Na segunda fase da copa a Esmac vai enfrentar o Balsas, do Maranhão ou mesmo o Colinas, de Tocantins. No momento, a situação é mais favorável ao time maranhense que venceu o primeiro jogo por 4 a 1. Já a segunda partida será realizada dia 7 em Colinas (TO) na arena Getúlio Rabelo.



PREMIAÇÃO

O campeão da Copa do Brasil Sicrdi, edição 2022, recebe premiação de R$ 20 mil. O vice ganha 10. Porém, em cada fase realizada, os classificados são premiados. A Esmac recebeu R$2 mil pela primeira fase. A segunda vale R$3 mil.

Imagem: Divulgação