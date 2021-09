Esmac se lança ao futebol profissional do Estado

O Grupo de Ensino Madre Celeste e a diretoria executiva do Esmac Esporte Clube realizaram o lançamento oficial do time de futebol de campo masculino profissional. O evento se realizou na noite de quarta-feira passada, 22.

Com 23 atletas no elenco, o Esmac Esporte Clube será comandado pelo técnico Pedro Paulo Alvarez de Castro e outros membros determinantes na comissão técnica como o Professor Diemeson Sobreira, Carlos Leandro Salvaterra e Rodrigo Moura de Freitas, com direcionamento do presidente do Clube, Professor Ivanildo Cardoso.



A Deputada Professora Nilse, que é a diretora geral da instituição, acompanhada de seus filhos Amintas Neto, Camila e Samia Pinheiro, relembrou a trajetória e desejo do saudoso Professor Amintas, afirmando a continuidade no legado, transparecendo o sentimento de união e a concretização do ‘sonho de uma vida inteira’ da família.

O evento também contou com a presença do prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, sociedade civil, imprensa e comunidade estudantil e acadêmica do Grupo de Ensino Madre Celeste.

PLANTEL

LISTAGEM ATLETLAS CPf

1-João Cayque Faro Rosa Cordeiro

2- Claudinei Pinheiro da Silva

3- Nicolas Davi de Lima Bittencourt

4-Raylson do Socorro Damasceno da Silva

5- Wesley Rodrigo Da Silva Gomes

6-Marcos Iuri Silva e Silva

7- Alex Marcos Costa Ferreira Campos

8- Edinaldo Malcher de França Filho

9 – anthony Felipe dos Santos correa

10- João Gabriel Dosso Wolff

11- jonatha da silva Oliveira

12- Welliton manoel dos remedios de Lima

13- Alexandre Vitor Vidal Sobrinho

14-juliano de camargo apulinario

15- Rodolpho Araujo Vasconcellos

16- lauri Miranda Tavares

17-Daniel Victor Ibiapina Nogueira

18- Edivandro Souza Sales Júnior

19- Jaylon de Sousa Assunção

20-Adilson Costa Viana Filho

21 Yego Costa Rodrigues

COMISSÃO TÉCNICA

Treinador – Pedro paulo alvarez de castro

Preparador Fisico – Carlos Leandro da Cruz Salvaterra

Preparador de Goleiro – Rodrigo Moura de Freitas

Roupeiro – Joelcio Sávio Santos Aarão

Imagens: Bras Chucre/Ronabar