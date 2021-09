Esmac tem mais duas baixas para o Parazão Feminino

Zagueira e atacante devem se apresentar, neste final de semana, a equipe amazonense

A Esmac sofreu mais duas baixas para o Parazão Feminino 2021. Após a saída de Cássia Moura e Lora Soure para disputar a Copa Libertadores da América pelo Kindermann-SC, agora foi a vez da atacante Silvani e da zagueira Lorena deixarem a equipe de Ananindeua rumo ao 3B da Amazônia, do Amazonas.

A equipe manauara para qual as atletas paraenses estão indo se prepara para disputar a Série A do Campeonato Amazonense, a partir de novembro. O 3B não disputou competições nacionais em 2021 em razão de uma punição do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM).

A suspensão se deu após julgamento no Pleno (TJD-AM) pela escalação irregular da lateral Giselinha durante jogo pelo estadual do ano passado. O 3B foi punido com a perda de cinco pontos e, com isso, ficou fora da decisão, cujo vencedor garante vaga na Série A2 do Brasileiro Feminino.

Segundo o técnico da Esmac, Mercy Nunes, as duas atletas vão por meio de empréstimo de dois meses, com a opção de compra ao fim do período.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)

Fonte O Liberal