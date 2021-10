Espaço Palmeira causa medo a transeuntes e moradores da Campina

Criado e construído pela Prefeitura Municipal de Belém para abrigar os camelôs cadastrados e liberar várias ruas do centro da cidade, o Espaço Palmeira, que compreende o quadrado entre as ruas Senador Manoel Barata e O’ de Almeida, e travessas Padre Prudêncio e 1° de Março, no bairro da Campina, centro comercial e financeiro de Belém, hoje vive abandonado pelos trabalhadores e pelo poder público.



Os camelôs, desde o começo, reclamavam do local, diziam que era quente demais, sem infraestrutura e que as vendas caíram por completo. Aos poucos eles foram saindo e retornando às ruas do centro, onde acabaram se instalando novamente. O local hoje está abandonado, cheio de lixo. Poucos trabalhadores insistem em lá continuar.



O resultado é que a área se tornou local de ajuntamento de mendigos, usuários de drogas e os moradores da área vivem a reclamar, receosos de assaltos e arrombamentos.

Apesar da segurança particular e do policiamento ostensivo, casas residenciais e estabelecimentos comerciais são sempre invadidos e saqueados por bandidos.



Segundo as denúncias, muitos dos criminosos se juntam no Espaço da Palmeira e, dessa forma, poucos se arriscam transitar na área à noite, fim de tarde, domingos e feriados.

Os moradores reclamam da situação e pedem que o local tenha outra destinação mais útil e viável.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar