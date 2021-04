Espaços públicos de lazer em Belém funcionam em horário especial no feriado de Tiradentes

No feriado de Tiradentes, comemorado na quarta-feira (21), locais públicos de Belém irão funcionar em horário diferenciado em cumprimento ao decreto n°800, que adota medidas de prevenção a aglomerações para reduzir a proliferação do novo coronavírus.

Os espaços administrados pela OS Pará 2000 irão fechar as portas de sexta-feira (23) a domingo (25), com exceção a Estação das Docas, que abrirá no final de semana.

Para entrada e permanência nos complexos turísticos, é obrigatório o uso de máscara e obediência aos protocolos de segurança contra a disseminação da Covid-19.

Confira o que abre e o que fecha:

– Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

20/04 (terça-feira) – 6h às 17h

21/04 (quarta-feira) – fechado em virtude do decreto

22/04 (quinta-feira) – 6h às 17h

23/04 (sexta-feira) – fechado em virtude do decreto

24/04 (sábado) – fechado em virtude do decreto

25/04 (domingo) – fechado em virtude do decreto

– Parque Zoobotânico Mangal das Garças

20/04 (terça-feira) – 8h às 18h

21/04 (quarta-feira) – fechado em virtude do decreto

22/04 (quinta-feira) – 8h às 18h

23/04 (sexta-feira) – fechado em virtude do decreto

24/04 (sábado) – fechado em virtude do decreto

25/04 (domingo) – fechado em virtude do decreto

– Estação das Docas

20/04 (terça-feira) – 10h às 21h

21/04 (quarta-feira) – 10h às 21h

22/04 (quinta-feira) – 10h às 21h

23/04 (sexta-feira) – 10h às 21h

24/04 (sábado) – 10h às 21h

25/04 (domingo) – 10h às 21h

Fonte: G1/ PA

Foto: Elivaldo Pamplona