Espanha bate recorde de temperatura do país com 47,4 graus

A onda de forte calor que atinge a Espanha bateu recorde absoluto de temperatura no país nesse sábado (14), com 47,4 graus em Montoro, na província de Córdoba, de acordo com a Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet).

Esta poderá ser “a temperatura mais alta registrada na Espanha”, disse o porta-voz da agência, Rubén del Campo, acrescentando que os dados são provisórios e que terão de ser validados nos próximos dias.

A temperatura de 47,4 graus, registrada às 17h de ontem (hora local), é superior ao recorde anterior, estabelecido em 13 de julho de 2017, no mesmo local.

Segundo a agência France Presse, pouco tempo depois foi registrada uma temperatura de 46,9 graus no aeroporto de Córdoba.

A onda de calor continua na Espanha, neste domingo (15), com temperaturas acima de 45 graus em várias regiões.

Essas temperaturas, bem acima do normal para esta época do ano, devem-se à chegada de uma massa de ar muito quente do norte da África, combinada com forte exposição solar, de acordo com a agência meteorológica.

Entre 2011 e 2020, a Espanha registrou o dobro das ondas de calor do que em cada uma das três décadas anteriores.

Os cientistas consideram que esses fenômenos são resultado inegável do aquecimento global e acreditam que é provável que se multipliquem, prolonguem e se intensifiquem.

