A Espanha recebeu na madrugada desta quinta-feira (19) o primeiro avião com cerca de 50 espanhóis e afegãos a bordo que foram retirados de Cabul.

De acordo com o G1, três aviões foram mobilizados pelo governo espanhol para retirar do Afeganistão cidadãos com seus familiares que estavam bloqueados naquele país desde que os talibãs tomaram o poder.

Fonte: Portal do Holanda