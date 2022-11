Especialista destaca cuidados para prevenção da enxaqueca

O Hospital Regional Público da Transamazônica, localizado em Marabá, destaca cuidados para prevenção da enxaqueca. Dor de cabeça, sensibilidade à luz, náuseas, vômitos e tonturas são alguns dos sintomas vividos por quem sofre da enxaqueca. Segundo a organização mundial de saúde (OMS), a doença é a segunda mais incapacitante do mundo.

De acordo com o especialista, Jânio Alves Ferreira, neurologista do HRPT, a enxaqueca é caracterizada por ataques de cefaleia (dor de cabeça), que podem acometer pessoas de qualquer idade, provocando dores latejantes que pioram com o barulho e movimentos.

“A crise de enxaqueca pode durar de quatro a 72 horas, com forte dor latejante unilateral (de um só lado), mas também podendo acometer os dois lados da cabeça. Normalmente, é uma doença com caráter familiar, ou seja, ela é genética”, explica o médico.

Ainda segundo o especialista, a população feminina é a mais atingida pela doença. De acordo com dados da SBCE (Sociedade Brasileira de Cefaleia), a doença atinge mais mulheres (20% da população) do que homens (10%). “As mulheres estão mais expostas à enxaqueca por diversos fatores, entre eles, a influência hormonal, por conta do ciclo menstrual”, afirma Jânio.

Prevenção e tratamento

Alguns alimentos como café, chocolates, gorduras e bebidas alcoólicas podem desencadear a dor, segundo o especialista do hospital. Um grande aliado para o tratamento, são as mudanças de hábito e de estilo de vida, como alimentação saudável e exercícios físicos. Além disso, um boa noite de sono também é indicado. “O sono ajuda muito na recuperação, para o descanso seja feito por completo”, esclarece o neurologista.

Para que um paciente seja diagnosticado, é realizada uma avaliação clínica e, em alguns casos, é indicada a realização de exames de imagem e laboratoriais.

“ O paciente percebendo os sintomas e a frequência com que a dor aparece, deve procurar um especialista, que fará os encaminhamentos necessários para o tratamento, podendo ser com a prescrição de medicamentos analgésicos ou até alcaloides (agentes utilizados para o tratamento de enxaquecas fortes)”, finaliza Jânio.

O Regional da Transamazônica é reconhecido nacionalmente entre os melhores hospitais públicos do Brasil e possui a certificação ONA 3 Acreditado com Excelência, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), reconhecimento que atesta a qualidade dos serviços prestados à população no interior do Pará.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará