Especialista em economia chinesa visita extrusora de soja em Paragominas

O Grupo BBF (Brasil BioFuels), empresa brasileira que atua no agronegócio sustentável desde o cultivo da palma de óleo, biotecnologia, produção de biocombustíveis e geração de energia renovável, recebeu a visita, em Paragominas, a 300 quilômetros de Belém, no sudeste do Estado, de um dos maiores especialistas em economia chinesa no Brasil, o professor Vladimir Pomar. Ele conheceu a planta da empresa que abriga a extrusora, responsável pela fabricação de farelo de soja para nutrição animal.

Pomar é da Universidade de Santa Catarina, profissional de marketing e geógrafo. Mestre em “Estado, Governo e Políticas Públicas” pela Flacso (SP) e trabalha com empresários chineses desde 1997. É figura recorrente em comitivas públicas e privadas brasileiras em visita à China.

Segundo Gilvan Capistrano, diretor da agência InvestParagominas o objetivo do trabalho do professor Pomar na região de Paragominas é preparar uma missão empresarial para a China no segundo semestre com a participação dos grupos empresariais locais e a BBF foi um dos grupos convidados para participar.

Na extrusora, Pomar foi recebido pelo gerente da planta, José Roberto dos Santos. Acompanhado do secretário de Agricultura de Paragominas, Renan da Silva Ohse, Gilvan Capistrano diretor da agência InvestParagominas realziadora do evento junto com a prefeitura e o gerente do Sebrae da região do Rio Capim, Fabiano Andrade, Pomar conheceu todo o processo de produção da extrusora, cujo principal produto é o farelo de soja para nutrição animal e que se destaca por ter em sua composição maior valor energético, com cerca de 12% de óleo (extrato etéreo), e a garantia de 41% de proteína vegetal.

Como referência, o farelo de soja atualmente disponível na região, em sua grande maioria, possui baixíssimo nível de óleo na sua composição, próximo a zero. Essa característica cria a necessidade de complementação na nutrição animal, gerando maior complexidade e maior custo para o granjeiro e agropecuarista.

As informações colhidas por Vladimir Pomar na extrusora foram levadas ao seminário “Paragominas/China”, que apresentou possibilidades de atração de investimentos e negócios no país asiático.

Durante o evento, foram abordados temas como a economia chinesa, os desafios e oportunidades de investimentos e negócios, além de estratégias para empresas que desejam expandir seus negócios nesse mercado.

PORTFÓLIO DIVERSIFICADO

A extrusora de soja implantada pela BBF em Paragominas diversifica o portfólio de produtos da empresa e contribui para o desenvolvimento socioeconômico da região Norte do país.

O objetivo do Grupo BBF com a nova extrusora é suprir a demanda local pelo farelo de soja para nutrição animal, bem como baratear o custo do produto no estado. Além da fabricação da sua própria linha de produtos, a BBF disponibilizará sua estrutura para que produtores locais possam processar sua soja.

“O Estado do Pará vem crescendo ano a ano sua participação na produção de soja no Brasil e a BBF, atenta à essa tendência, investe em um novo ativo agroindustrial para acelerar a produção dos derivados de soja na região, proporcionando produtos de alta qualidade e custo competitivo, destaca Milton Steagall, CEO do Grupo BBF.

A participação do Estado do Pará nos mercados de suinocultura, avicultura e pecuária vem crescendo exponencialmente e a qualidade do farelo de soja produzido pela BBF para suprir as demandas nutricionais é um diferencial para a região.

Além de oferecer um farelo mais nutritivo, a nova extrusora atende todos os requisitos de sustentabilidade. A operação da nova planta tem o conceito “zero resíduos”, em que toda a matéria-prima será aproveitada na composição de novos produtos. Além disso, a BBF realizou com rigor todas as análises e contribuiu com as projeções de impacto solicitados pelo poder público para definição da implementação da sua nova extrusora. A nova planta possui capacidade de processar até 4,8 mil toneladas de soja mensalmente.

Imagem: Divulgação