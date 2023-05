Especialistas do HMS realizam sessão de estudo de caso com acadêmicos e residentes

O atendimento integral ao paciente é fundamental nas unidades hospitalares e é um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). No Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo este conceito é praticado pelas equipes multiprofissionais e repassado para os estudantes com objetivo de fortalecer sua postura humanística, ou seja, como o profissional deve lidar ao determinar um plano terapêutico em conjunto e como se relaciona empaticamente com o paciente. Na manhã de hoje (19), médicos das especialidades de Infectologia, Neurocirurgia, Clínica Geral e da Medicina Intensiva realizaram uma sessão de estudo de caso com acadêmicos e residentes de Medicina dessas especialidades para discutirem sobre o tratamento terapêutico de um paciente com quadro grave.



Segundo a infectologista Ana Carolina Porto, o caso do paciente foi compartilhado com a comunidade acadêmica para que eles entendessem a gravidade do quadro clínico e como os médicos especialistas envolvidos no plano terapêutico estavam atuando para realizar o tratamento correto.



“A gente tem hábito de fazer discussão para aqueles casos que consideramos delicados, interessantes ou raros entre nós que já estamos atuando efetivamente. Se você for parar pra pensar, um médico vê poucos casos raros, mas se juntar vários profissionais de saúde vendo mais casos raros, você dá mais acesso e oportuniza mais conhecimento na prática, e isso faz muita diferença no aprendizado de um acadêmico e de um residente”, enfatizou.



O estudo de caso é uma prática pedagógica que visa a aquisição de conhecimento científico através da pesquisa e busca por soluções para um determinado problema proposto, sendo utilizado para a análise de determinadas patologias e quadros clínicos, permitindo maior reflexão, pesquisa e conhecimento a respeito do quadro clínico do paciente.



Neste sentido, quando se pensa em formação de médicos ou outra área profissional ligada à saúde, logo se imagina a complexidade e a imensidão de conhecimentos teóricos e técnicos a serem adquiridos e treinados antes do exercício da profissão.



“Além de prestar assistência de média e alta complexidade, o Hospital tem a missão de enfrentar um dos problema mais graves na saúde do interior do país, que é a escassez de profissionais. Por isso, a importância da capacitação na formação de profissionais em saúde que atuarão em Santarém e região levando qualidade e segurança na assistência à população”, explicou Greyce Gomes, presidente do Comitê Gestor.



O grupo estudou sobre um paciente que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que tem uma doença rara. Ele apresentou a patologia após a ingestão de carne de caça. A família do paciente não autorizou a divulgação de mais detalhes.



“O importante aqui é mostrar que a nossa experiência e entendimento do plano terapêutico pode abrir a mente dos acadêmicos. A ideia é levar esse conhecimento e despertar nos alunos o interesse pela ciência, para pesquisar o caso e tentar solucioná-lo, uma oportunidade que poderão ser úteis na tomada de decisão frente a outras situações. Além de fazer com eles aprendam a montar uma apresentação, a fazer um publicação médica”, finalizou a infectologista Ana Carolina.

Imagem: Agência Santarém