Especialistas do setor de pesca na Amazônia se reúnem em debate, feira de negócios e gastronomia em Belém

Belém será sede da primeira edição do IFC Amazônia (International Fish Congress & Fish Expo Brasil), cuja programação inclui mais de 70 conferencistas nacionais e internacionais durante os três dias de evento a se realizar no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro. Com a visão de abrir novas fronteiras para pescado da região amazônica no cenário global, o IFC Amazônia terá em toda a programação a abordagem de temas conjunturais e de mercado – como rastreabilidade e certificação, bioeconomia, pegada de carbono e Fundo Amazônia – visando acelerar o processo de desenvolvimento da aquicultura e pesca na Amazônia. O evento também debate temas técnicos com o objetivo de impulsionar a produção e a rentabilidade aquícola nas águas amazônicas.



A programação inclui ainda ambiente para feira de negócios e contará ainda com o “Corredor do sabor”, com apresentações de aulas-show de gastronomia com chefs paraenses e feira de produtos locais e marcas autorais. A inscrição para o evento é gratuita e pode ser feita pelo site oficial ifcamazonia.com.br



O IFC Amazônia reúne as principais lideranças dos estados e países que compõem a região amazônica, especialistas renomados do setor e representantes de todos os elos da cadeia do pescado – desde a produção, industrialização e comercialização. O objetivo é discutir a produção aquícola e pesqueira como alternativa econômica viável e estratégica para a geração de emprego, renda e sustentabilidade da região.



Entre os destaques está o painel “Tendências e desafios para a produção e o consumo de pescado a nível mundial e o papel estratégico da aquicultura e pesca no desenvolvimento de uma Amazônia próspera e sustentável”, com a participação do diretor-adjunto da Divisão de Política e Recursos de Pesca e Aquicultura da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), Audun Lem, e o presidente do IFC Brasil e ex Ministro da Pesca, Altemir Gregolin.



O público-alvo do evento são empresários, pescadores, aquicultores, fornecedores de tecnologias para piscicultura e pesca, prestadores de serviços, armadores de pesca, profissionais, estudantes, terceiro setor, gestores públicos e academia.



A expectativa é atrair para a feira de tecnologia e negócios– a 1ª Fish Expo no IFC Amazônia – empresas de nutrição, aditivos, genética, sanidade, automação na produção, equipamentos para embarcações pesqueiras, máquinas de beneficiamento, fornecedores da indústria de processamento, logística, entre outras.



“O propósito do IFC Amazônia é abrir um novo canal de diálogo e ajudar a construir caminhos para uma economia sustentável e altamente promissora. O objetivo é contribuir com o enorme potencial de produção de proteína vinda da água, preservando a floresta e priorizando a sustentabilidade desta região tão rica e abundante de recursos naturais. Estamos trabalhando para posicionar o Brasil e toda a região amazônica entre os grandes players globais”, pontua o ex-ministro da pesca e presidente do IFC Amazônia, Altemir Gregolin.



Conforme afirma Eliana Panty, a CEO da Fish Expo no IFC Amazônia, para alcançar novos mercados com o pescado amazônico será necessária uma transformação na forma de produzir, na gestão, comercialização e consumo.



“Queremos ser a vitrine de um produto que tenha selo de qualidade, sustentabilidade e rastreabilidade. Essas são questões fundamentais para o futuro da produção de proteína animal e da segurança alimentar. As empresas presentes na primeira edição do IFC Amazônia são pioneiras e, sem dúvidas, vão despertar muito o interesse de investidores e de quem está pensando em produzir na região”, afirma. A Ceo pontua que o IFC Amazônia será uma oportunidade para “ter esse aporte de conhecimento e novas tecnologias para aumentar a produtividade da aquicultura brasileira, tornando-a competitiva globalmente”, reflete.

REALIZAÇÃO E APOIO

O IFC Amazônia é realizado pelo IFC Brasil – International Fish Congress & Fish Expo Brasil. A Fundep (Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graguação) é co-realizadora do evento. Tem o apoio do Governo do Estado do Pará; SEDAP (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca); MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura); ABIPESCA (Associação Brasileira das Indústrias de Pescados); PEIXE BR (Associação Brasileira da Piscicultura); FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura); Sistema FAEPA/Senar; FEPA (Federação dos Pescadores do Pará); SINPESCA (Sindicato das Indústrias de Pesca dos Estados do Pará e Amapá); e FEPA (Federação dos Pescados do Pará).

Imagens: Divulgação