Espécie de peixe-boi mais ameaçada de extinção é encontrada por família ribeirinha em Melgaço no Pará

Um filhote de peixe-boi amazônica um dos mamíferos aquáticos mais ameaçados do Brasil de acordo com a lista atualizada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), foi resgatada por uma força tarefa convocada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), junto com a Prefeitura, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a organização não governamental (ONG) Instituto Bicho D´água (IBD).

O animal foi localizado por uma família de ribeirinhos de Melgaço, no arquipélago do Marajó. O casal Adanilton Silva, 28 anos, pintor, e Patrícia Silveira, 28 anos, agente comunitária de saúde, manteve o animal alimentado e protegido dentro da propriedade particular, a situação vem sendo acompanhada por especialistas das entidades envolvidas, de forma presencial e remota.

A filhote de peixe-boi amazônica foi batizado de “Tupinambá” (em tupi tubub-aba, “descendente”), foi escolhido pelos ribeirinhos por ocasião de uma lenda local. Pela oralidade ancestral, nas noites de luar uma cobra grande chamada “Tupinambá” aparece em um igarapé adjacente ao Balneário do Prefeito, nas imediações da Estrada do Moconha, com o objetivo de proteger a natureza. A distância até a sede de Melgaço consiste em torno de um quilômetro.

Patrícia, a jovem que encontrou o animal explica um pouco sobre a crença. “Acreditamos até que ‘a cobra’ a que as pessoas se referem seja espécime de peixe-boi porque é o tipo de animal que a gente acaba vendo por aqui, no dia a dia, apesar da pesca predatória. Para nós, é muito gratificante ajudar, contribuir, fazer parte. Quem dera se todos pensassem da mesma forma, que é preservar”, pontuou.

Cuidados

A engenharia de pesca do escritório regional da Emater no Marajó, Cleide Marques, mestra em Biologia Ambiental, acompanhará a comitiva de transporte da Tupinambá da casa da família que encontrou o animal até a estação científica que o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) mantém na Floresta Nacional de Caxiuanã, entre os rios Anapu e Xingu. A proposta é que o animal permaneça lá sob os cuidados parceiros do ICMBio e mais apoio do IBD.

Já nesta sexta-feira (06), o animal será transportado de voadeira, em um percurso aproximado de três horas, supervisionado por Marques e mais sete profissionais do ICMBio e do Instituto Bicho D’Água, incluindo biólogos e veterinários. “Existe um estudo complexo para o deslocamento. É tudo esmiuçado”, pontua Marques. A logística prevê hidratação, nutrição e monitoramento dos sinais vitais, além de treinamento e observação continuada do filhote, ao longo do fim de semana.

Peixe-Boi

O animal é considerado o maior mamífero aquático de água doce, podendo medir até três metros e pesar até 450 kg. O peixe boi da Amazônia é o menor das três espécies que existem no mundo. O período de gestação é de 12 meses, e o filhote fica com a mãe por mais de dois anos.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira