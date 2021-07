ESPERAR COM PACIÊNCIA

Nos dias atuais ninguém gosta de esperar, vivemos a cultura do imediatismo: tudo ao mesmo tempo e agora. Recebemos a todo momento uma enxurrada de informações de inúmeras fontes e estamos sempre conectados e precisamos ser rápidos em compreender e responder essas informações. Tudo tem que ser imediato, feito agora, no presente. Parece que ninguém sabe mais esperar; a paciência tornou-se algo raro. O Salmos 40 tem grandes lições sobre esperar em Deus, por isso esse estudo é uma mensagem de como agir e alcançar a vitória por meio da espera em Deus. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor.

POR QUE DEUS “DEMORA” EM RESPONDER NOSSAS ORAÇÕES, EM AGIR EM NOSSO FAVOR? Vivemos em um mundo de pressa e precisamos de tudo na mão, depressa, pois a vida é muito rápida e queremos que Deus se adeque ao nosso ritmo. Eis o problema: Deus não está limitado ao tempo. Deus usa o tempo de forma didática para nos moldar e tentar encurtar o tempo de Deus pode ser um desastre. Exemplo: Abraão tentou antecipar a promessas de Deus (Gn 16) e as consequências perduraram até hoje através dos conflitos Árabe x Israelense.



QUAIS OS BENEFÍCIOS DE ESPERAR O TEMPO DE DEUS? Devemos orientar nossos pensamentos compreendendo que “…há tempo para todo propósito debaixo do céu.” (Ec 3.1B), e com a clareza gerada por este entendimento identificarmos quais são os períodos que devemos respeitar e aguardar para que algo se concretize, ocorra ou deixe de ocorrer em nossa vida de forma correta, sem pressa, sem atropelos, sem afobações e sem qualquer ansiedade pelo caminho e aprendendo como lidar como tempo das coisas em nossa vida.



QUAL A IMPORTÂNCIA DE SERMOS PACIENTES? A paciência é uma virtude que precisa ser exercitada tanto nas coisas que consideramos sem importância, quanto nas coisas que são capitais, principalmente em relação a nossa fé e às promessas que recebemos de Deus, pois é essa prática que nos permitirá agir discernindo o tempo oportuno para produzir os melhores frutos e resultados em nossa vida, sempre para a glória de nosso Senhor.

Exemplo: José filho de Jacó – muitos anos de espera (Gn 37-41).

Ser paciente no SENHOR não é aguardar que uma mangueira nasça onde ninguém nunca a plantou; ser paciente NELE é plantar a mangueira e cuidar dela e aguardar que Deus dê o devido crescimento e desenvolvimento até que venha o tempo certo de colher os frutos, pois está escrito que: “O que guarda a figueira comerá do seu fruto…”

(Pv 27.18A). Deus te abençoe

Fonte: CEIA ( Comunidade Evangélica Integrada da Amazônia) Por: Pr. Kalebe Rodrigues