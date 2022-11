Espetáculo “Brincádiquê” leva alegria e arte para bairros de Belém

Nesta segunda-feira (14), amanhã (15) e no dia 19 de novembro os moradores dos bairros do Jurunas, Guamá e Terra Firme vão receber o grupo de teatro Trupe Teia que vai levar muita alegria e a arte da palhaçaria para a comunidade, com o espetáculo “Brincádiquê”.

A atividade é parte de um projeto aprovado pelo Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2022. As brincadeiras misturam o cotidiano da rua, através da comicidade e da poesia a fim de discutir o direito à cidadania e o acesso à cultura. O “Brincádiquê” é um projeto desenvolvido pela Trupe Teia desde 2021 para todos os públicos, em especial aos moradores das periferias. O espetáculo traz críticas sociais por meio de histórias reais, narrados sob a ótica do teatro e da palhaçaria.

Desde de 2019 o grupo Trupe Teia desenvolve pesquisas e atuação em teatro de rua e palhaçaria desde 2019. No ano passado, o coletivo passou a focar no teatro do Cortejo, que mescla música e comédia para narrar as histórias da periferia. O Projeto Biketeca é um dos trabalhos de maior notoriedade do grupo, em que são distribuídos livros e ações cênicas pelo bairro do Guamá.

Serviço

Espetáculo “Brincádiquê”

Datas e horários:

14/11 às 17h30 – Passagem Limoeiro, Jurunas

15/11 às 9h – Biblioteca do Tucum, Guamá/ Terra Firme

15/11 às 20h – Praça Benedito Monteiro, Guamá

19/11 às 17h – Praça Helena Dias, Jurunas

Entrada Gratuita

Foto: Divulgação