Espetáculo de dança promove inclusão na Região Metropolitana de Belém

A capital paraense receberá o espetáculo “Zoom: Espetáculo de Instalação em Dança”, que consiste em um processo criativo em dança, com recursos de acessibilidade metodológica para pessoas com deficiência visual.

A peça é da artista-intérprete Socorro Lima, seu trabalho faz parte de suas pesquisas sobre a inclusão na arte. Lima começou coma ideia no ano passado quando foi contemplada pelo edital no Itaú Cultural no ano passado, ela quis dar continuidade à pesquisa em dança com a acessibilidade, trazendo a metodologia tecnologia assistida para a dança.

O projeto é mais um resultado do Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura. O espetáculo passou pelo Sesc Castanhal no último sábado (18), e no próximo sábado (25) será a vez do Espaço de Cultura Fonte do Caranã, em Salinópolis, e no dia 03 de dezembro, será no Espaço das Artes de Belém.

Serviço

Zoom: Espetáculo de Instalação em Dança

Data: 03/12

Horário: 19h

Local: Espaço das Artes de Belém

Endereço: Rua Tiradentes, 35

Foto: Divulgação