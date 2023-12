Espetáculo de Natal vai reunir quase 600 voluntários em Belém

A Assembleia de Deus está preparando uma mega programação para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Com o tema “Esperança, fé e salvação”, os espetáculos da 26ª edição do Natal de Belém vão reunir quase 600 voluntários no Templo Central da Assembleia de Deus, no centro de Belém, para as apresentações que misturam encenações, cânticos sobre o nascimento de Jesus e orquestra.



Este ano, a Assembleia de Deus vai focar no encontro de gerações. Participarão do evento 60 integrantes da primeira infância, 70 crianças, 50 idosos, 20 membros com deficiência auditiva, 190 no coral misto, além de 20 do Grupo Celebração e 40 do Connection, um grupo composto por pré-adolescentes. O espetáculo também contará com a presença de 80 músicos na orquestra, além da equipe técnica, totalizando quase 600 pessoas envolvidas no Natal de Belém.

“Resgatar os ensinamentos de Jesus é renascer no amor, na fé e na esperança. Então, esse ano o nosso desejo é realmente focar na origem do Natal, que influencia várias áreas da nossa vida. A gente consegue falar do Natal de várias maneiras, mas esse ano a gente quer peneirar a mensagem e ficar só com a essência dela e trazê-la para a atualidade. As palavras de Jesus são para trazer paz e amor, principalmente no mundo em que estamos vivendo, cheio de guerras e tensões. O Natal vem para trazer paz, amor e alegria para todas as famílias”, afirma o pastor Philipe Câmara, diretor-geral do Natal de Belém.



Para o regente do espetáculo, Marcos Matos, é especial participar dos musicais. “Vamos ter músicas com projeções nos telões, gravações externas e bastante iluminação na nave central. Será um lindo mosaico de crianças, teatro dos jovens, adultos, orquestra, tudo montado com muito amor e dedicação. Cada detalhe é importante para conseguirmos passar toda a emoção e importância deste momento tão especial para todos nós”, destacou o regente.



As apresentações começam no dia 10 de dezembro e seguem nos domingos seguintes, mas o ápice dos espetáculos ocorre nos dias 24 e 25 de dezembro com a tradicional Cantata de Natal. “Estamos trabalhando para promover belíssimos espetáculos para um público de aproximadamente 9 mil pessoas durante todo período da programação. É o nosso presente de Natal para as famílias de Belém”, explica o pastor Philipe Câmara.

Serviço

Para assistir aos espetáculos, basta trocar um quilo de alimento não perecível pelo ingresso. A troca pode ser feita no Templo Central da Assembleia de Deus, localizado na Av. Governador José Malcher, 1571, bairro de Nazaré, em Belém.

Os alimentos arrecadados serão distribuídos às famílias atendidas pelo Projeto Missão Contra a Fome, promovido pela Assembleia de Deus. Por meio da doação de cestas básicas, a iniciativa colabora para combater e reduzir a fome de famílias carentes do Estado.

Horários: 17h30 e 19h.

Local: Templo Central da Assembleia de Deus

