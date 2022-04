Espetáculo irá homenagear o poeta Ruy Barata e o compositor Paulo André Barata

O poeta, historiador e compositor paraense Ruy Paratinga Barata, considerado um dos mais respeitados e renomados artistas paraenses de todos os tempos, será homenageado no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, em Belém.

O espetáculo “Para Sempre Ruy” tem a direção geral do show, pelo jornalista, Tito Barata, filho do poeta, que define o espetáculo como “ Um encontro de arte, memória, cultura e solidariedade”.

A apresentação será nos dias 28 e 29 de abril, as 20h30 no Teatro Margarida Schivasappa. O espetáculo além de contar a história da vida de Ruy e Paulo André Barata, cantor, compositor e instrumentalista brasileiro, e também de canções que fazem parte da obra musical dos artistas e da cultura paraense.

O evento vai contar com a presença especial de músicos convidados como o Pinduca, Eloi Iglesias, Eudes Fraga, Andreia Pinheiro, Lucinha Bastos, Alba Maria, Renata Del Pinho, Edilson Moreno, Féfix Robatto.

O responsável pelo evento é a produtora Talentos da Amazônia, com o apoio da Fundação Cultural do estado e do Governo do Pará.

A composição de figurinos e acessórios para os artistas que vão se apresentar no dia do evento, foram compostos por internas do sistema penal que fazem parte da Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora (Coostafe), do Centro de Reedução Feminino (CRF) de Ananindeua. A ideia é uma forma de promover a inserção social a organização do show.

Em forma de agradecer e reconhecer o trabalho das custodiadas, as 23 internas que formam a Coostafe foram convidadas a participar do ensaio geral do espetáculo, que ocorre nesta quarta-feira (27), ás 16h.

A renda obtida a partir dos ingressos vendidos nos dois dias de shows, será doada para a entidade Coostafe. O recurso será aplicado na Gestão da entidade.

Foto: Reprodução / Cristiano Martins