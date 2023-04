Espetáculo teatral, com foco no consumo consciente de energia, é apresentado em escolas de municípios paraenses

Projeto cultural “Se Liga!”, patrocinado pela Equatorial Pará, também conta com intérpretes de Libras e realiza oficinas de teatro para professores e educadores.

Até 28 de abril, o espetáculo teatral “Se Liga!” é realizado em municípios da Região Metropolitana de Belém. O projeto conta com apresentações que têm o objetivo de conscientizar o público, principalmente crianças e adolescentes, sobre o consumo consciente de energia. Para isso, o elenco utiliza a comédia da vida cotidiana para se relacionar com os espectadores e repassar a mensagem.

A iniciativa, que já passou por Castanhal em Benevides, estará em Ananindeua, nos dias 26 e 28 de abril, no Centro Educacional Edificar, Centro de Estudos Antenor Reis e na Escola Madre Celeste. Já em Belém, o espetáculo será em 26 e 27 de abril, nas escolas Manuela Freitas, Francisco Nunes e no teatro do CCBEU. As apresentações contam com intérpretes e de libras e ocorrem nos turnos da manhã e tarde.

Vale ressaltar que são ofertadas oficinas de teatro para professores e educadores das escolas nas cidades de Castanhal, Benevides e Belém, ministradas pela Cia Atores de Mar, responsável pelo espetáculo.

O projeto, patrocinado pela Equatorial Pará, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, leva à comunidade escolar mais conscientização sobre o consumo eficiente de energia elétrica com acessibilidade para o público. Segundo Michelle Miranda, analista de sustentabilidade da distribuidora de energia, a ação é uma oportunidade de educar de maneira lúdica.

“Sabemos do impacto das artes no ensino dos jovens e, por isso, para a Equatorial Pará, é imprescindível apoiar projetos como esse que educam sobre o consumo consciente e eficiente de energia elétrica, com humor e informações essenciais para melhoria da qualidade de vida das pessoas”, ressalta Michelle.

De acordo com Patrick Moraes, um dos autores do espetáculo e produtor, o espetáculo tem papel de alerta e educação muito relevante nos dias atuais. “É importante salientar que o tema é de vital importância para a sociedade ainda mais nos tempos atuais, onde existem campanhas para melhorar as condições climáticas no mundo. Portanto, num clima bem favorável de humor, levamos a informação de conscientização a sério”, finaliza.

Serviço

1 – Espetáculo “Se Liga!” – Ananindeua

Quando: 26 de abril

Onde: Centro Educacional Edificar

Horário: 8h

2 – Espetáculo “Se Liga!” – Ananindeua

Quando: 26 de abril

Onde: Centro de Estudos Antenor Reis

Horário: 10h

3 – Espetáculo “Se Liga!” – Belém

Quando: 26 de abril

Onde: Escola Manuela Freitas

Horário: 15h

4 – Espetáculo “Se Liga!” – Belém

Quando: 27 de abril

Onde: Escola Municipal Francisco Nunes

Horário: 9h

5 – Oficina de teatro – Belém

Quando: 27 de abril

Onde: Escola Municipal Francisco Nunes

Horário: 10h10

6 – Espetáculo “Se Liga!” – Belém

Quando: 27 de abril

Onde: Escola Municipal Francisco Nunes

Horário: 14h

7 – Espetáculo “Se Liga!” – Belém

Quando: 27 de abril

Onde: teatro do CCBEU

Horário: 16h

8 – Espetáculo “Se Liga!” – Ananindeua

Quando: 28 de abril

Onde: Escola Madre Celeste

Horário: 9h30