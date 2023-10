Espetáculo teatral do projeto Movimenta Pará reúne alunos da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Como atividade prática do intercâmbio entre os instrutores com larga experiência na produção cênica nacional e os participantes da oficina de Direção de Arte, realizada na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás pelo projeto Movimenta Pará, um grande espetáculo teatral, cheio de referências amazônicas, está sendo preparado para apresentação ao público nesta sexta-feira, 13, às 19h30, na Praça Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Jardim das Palmeiras.

Com o tema “Esse Rio é Minha Rua!”, o espetáculo contará com a participação dos alunos das turmas dos cursos de Iniciação Teatral, Percussão, Flauta e Ritmos Regionais da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. O show é produzido por integrantes da formação em Direção de Arte e será exibido no Teatro de Arena localizado na praça que fica em frente à Casa da Cultura.

A coreografia do espetáculo é assinada por Natália Larissa e a direção teatral por Junior Vaz Canaã. A apresentação contará ainda com a presença de artistas convidados: Ana Cleidy, Arlen Vilhena, Elton Carlos, Flores do Carimbó, Girassóis Encantos do Pará, Grupo DMAT – Integração, Nettinho e Thiago Bragança.

Para mais informações sobre o espetáculo, que é totalmente gratuito, os interessados podem ligar ou enviar mensagem para o número (94) 99220-3451. A Casa da Cultura é um espaço que integra o Instituto Cultural Vale e tem como objetivo promover e democratizar o acesso à cultura.

SOBRE A OFICINA

Realizada no mês de setembro, na Casa da Cultura de Canaã, a oficina de Direção de Arte do projeto Movimenta Pará promoveu a capacitação de profissionais que atuam nos bastidores de uma produção cênica, como cenógrafos, cenotécnicos, maquiadores, figurinistas, aderecistas, dentre outros. Desse modo, o espetáculo “Esse Rio é Minha Rua!” é fruto de todo o conhecimento socializado entre professores e alunos. A oficina e a sua culminância são iniciativas patrocinadas pelo Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Imagem: Divulgação