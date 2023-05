Espírito Santo do Itá sedia o VIII Festival da Mandica

Será realizado nesse domingo, 07, a partir das 8h, o VIII Festival da Mandioca no Distrito de Espírito Santo do Itá, município de Santa Izabel do Pará, a 36 quilômetros da capital. O evento, criado pela professora Sigla Regina Pantoja de Freitas, chega a mais uma edição depois de dois anos sem acontecer por causa da pandemia, desta feita com uma sessão especial na Câmara Municipal de Vereadores, realizada na sexta-feira, passada, com o um encontro de produtores de mandioca, professores e pesquisadores da UFRA e IFPA, com palestras e mesa redonda que visam encontrar saídas para os problemas que afligem os produtores, sobretudo com a falta de mandioca.



Já nesse domingo, ocorre o evento que apresenta todas as iguarias derivadas da mandioca, mola propulsora da economia da comunidade, além da parte cultural com a eleição da Rainha da Mandioca e do descascador de mandioca mais rápido do local.



Ainda durante o festival ocorrerá o lançamento do projeto do Museu da Mandioca que será construído na comunidade.



Segundo a professora Sigla Regina, o evento surgiu em 2014, quando ela percebeu a necessidade de organizar um evento que angariasse fundos para as obras sociais da comunidade (em especial uma igrejinha que estava com sua obra iniciada e parada há algum tempo) e também que valorizasse a cultura da mandioca que era muito forte nesse local. Noventa por cento das das famílias trabalhavam, na época, em suas casas de farinha, algumas tinham roça de mandioca e ainda vendiam seus produtos derivados da mandioca na Feira do Produtor Rural em Santa Izabel do Pará.



Por fim, em fevereiro de 2018 o festival tornou-se patrimônio cultural e imaterial de santa Izabel , devido em suas atrações ele destacar a cultura da mandioca.

Foto: Divulgação