Espiritualidade e saúde será abordado na palestra de Carmem Gusmão

A artista plástica e arte terapêutica Carmem Gusmão realizara uma palestra na próxima segunda-feira (13), com tema “estética da alma” que irar tratar sobre os cuidados com o lado espiritual e mental do indivíduo para manter uma visa saudável.

O evento vai acontecer no terrace da assembleia paraense (AP) na sede social, as 19h, na qual também será exibido uma exposição com o nome tema da palestra “estética da alma”, que são obras criadas pela palestrante Carmem, durante a pandemia, na qual buscava a espiritualidade.

Foto: Divulgação