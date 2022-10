Esplanada é parcialmente isolada para evitar invasão

Nesta segunda-feira (31), dia seguinte após as eleições, trechos da Esplanada dos Ministérios foram isolados como forma de prevenir possíveis invasões de caminhões no local. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

De acordo com a coluna Grande Angular, do Metrópoles, a corporação afirmou que o objetivo é assegurar a proteção a órgãos públicos e manter a ordem. Assim, o acesso está restrito da área do Congresso e da L4 até a Esplanada.

Como forma de protesto contra o resultado das eleições deste domingo (30), caminhoneiros estão se mobilizando e bloqueando rodovias em ao menos 11 estados, incluindo o Distrito Federal.

A BR-040, na altura dos quilômetros 19 e 40, próxima dos municípios goianos do Entorno do DF, Luziânia e Cristalina, foram bloqueadas, mas acabaram desobstruídas pela Polícia Rodoviária Federal nesta tarde. Já a altura do km 010 da BR 020, perto de Formosa, segue interditada nos dois sentidos.

Fonte: Pleno News/Foto: Agência Brasil/Fabio Rodrigues Pozzebom