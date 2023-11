Esporte como ferramenta de transformação social na vida de crianças e adolescentes

Desde cedo, muitas crianças sonham em ser jogadoras de futebol. Mais do que correr atrás da bola, driblar adversários e marcar gols, elas se imaginam sendo reconhecidas pela habilidade com os pés e alcançando sucesso. Por isso, o futebol pode ser visto como algo que vai além do esporte e ser ferramenta para uma verdadeira transformação social.

É essa visão que dá base ao projeto Futebol Social, desenvolvido pelo Belo Monte Comunidade, projeto de responsabilidade social da Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte. O objetivo, mais do que descobrir talentos, é promover a inclusão social e oferecer oportunidades de educação e profissionalização.

A iniciativa, criada em 2020, oferece aulas de futebol para crianças e adolescentes de municípios do entorno do empreendimento, matriculados regularmente na rede pública de ensino, em três categorias: sub-10 (de 7 a 10 anos de idade), sub-13 (de 11 a 13 anos) e sub-17 (de 14 a 17 anos), que participam das atividades no contraturno escolar, garantindo que possam se dedicar aos estudos.

No município de Anapu, na comunidade Belo Monte do Pontal, no Pará, é onde vive Higo Luan das Neves. O garoto de 15 anos, desde os 12 dedica umas horas diárias para jogar bola. Para além do sonho de ser craque no futebol, ele entende a importância de ter um bom aproveitamento dentro da sala de aula. “Todos da minha idade sonham muito em ser jogador. Estudo no 9º ano e, graças a Deus, nunca reprovei, pois além de querer ser grande no futebol, também tenho que olhar para a educação. A gente sempre escutava que coisas boas viriam. E vieram. Quem sabe um dia eu não me torno um jogador da base ou do profissional do meu time de coração: o Vasco”, conta entusiasmado.

Higo Luan é um dos alunos do Futebol Social, que iniciou suas atividades com cerca de 600 crianças de Altamira, moradoras dos novos bairros construídos pela Norte Energia e, agora, em nova fase, amplia o número de vagas para alcançar crianças e adolescentes nas comunidades de Belo Monte, no município de Vitória do Xingu; Belo Monte do Pontal, em Anapu, além de Ressaca e Ilha da Fazenda, localizadas em Senador José Porfírio. Ao todo, mais de 930 alunos estão contemplados.

“Em Altamira, vimos o Breno se destacar nas aulas do projeto e, após ser descoberto por um olheiro, foi contratado pelo Goiás. Hoje ele mora com a sua família em Goiânia. Mas nós, enquanto idealizadores do projeto, queremos que essas crianças tenham contato não só com o esporte, mas também com a cidadania, tenham respeito ao próximo e aos seus pais. Nossa meta é trabalhar a educação junto ao esporte, pois, assim, formaremos bons cidadãos”, afirma Thomás Sottili, gerente de Projetos de Sustentabilidade da Norte Energia.

Medalhista olímpico, o ex-velejador Lars Grael é embaixador do Belo Monte Comunidade. Ele visitou os novos alunos para a entrega de kits esportivos, contendo chuteira, meiões e camisetas. “É muito importante quando se trata o esporte como elemento de desenvolvimento social. Não é apenas a prática esportiva, pensando em rendimento. É você levar uma bagagem de valores, complementando com saúde e educação. Essas crianças e jovens vão aprimorar a própria vida. A Norte Energia cumpre o seu papel de responsabilidade social e para mim, como embaixador, é uma grande satisfação acompanhar a evolução do projeto e ver como o esporte pode transformar a vida de tantos alunos”.

A dona de casa Paloma das Neves, 32 anos, é mãe de Higo e tem outros três filhos matriculados no projeto: Radassa, 12 anos; Clara Sofia, 10 anos; e Ícaro, 7 anos. “A nossa comunidade não tem muitas opções de esporte e lazer para oferecer para os nossos filhos. Muitas crianças passam o dia nas ruas. Vejo essa oportunidade para trazer eles para dentro da escola. O Futebol Social veio para nos alegrar, pois também vai ajudar no desenvolvimento de boas práticas. Os alunos vão crescer mais interessados em cultura, no esporte, na escola… E em muitas outras coisas. Minha expectativa é que eles possam aprender a cada dia mais, porque o que a gente aprende quando criança, a gente leva para o resto da nossa vida”, destacou.

Também entusiasmada com o projeto, Rosana Pereira, 39 anos, é mãe da aluna Milena, 10 anos. Moradoras de Belo Monte, em Vitória do Xingu, ela vê uma grande oportunidade para o desenvolvimento de sua filha. “Milena é muito dedicada na escola. Nunca tive do que me queixar. Ela é apaixonada por esporte e tenho certeza de que ela vai se dedicar muito. Espero que ela também sirva de inspiração para os colegas e que desperte neles a busca por um futuro melhor”, deseja.

PARCERIA

O Serviço Social da Indústria (Sesi) é parceiro da Norte Energia nesta ação. “O esporte é um dos pilares do Sesi, mas trazer o projeto Futebol Social para esta região do Xingu é uma satisfação enorme. Sabemos do carinho da Norte Energia por esse projeto, que já está no terceiro ano e pretendemos dar vida longa a ele”, afirma o gerente de Cultura, Esporte e Lazer do Sesi Pará, Luiz Negreiros.

BELO MONTE COMUNIDADE

Realizado pela Norte Energia, o projeto de responsabilidade social Belo Monte Comunidade contribui com a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região do empreendimento, oferecendo ações de cidadania, saúde preventiva, educação, educação ambiental, arte, cultura, esporte, inclusão digital, voluntariado e geração de trabalho e renda, criando oportunidades e levando representatividade para a população do Médio Xingu.

Imagens: Divulgação