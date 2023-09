Esposa ateia fogo no carro do marido após discussão de casal

Uma mulher ateou fogo no carro do próprio marido, no último domingo (3), após uma discussão de casal na cidade de Presidente Olegário, em Minas Gerais. O crime foi registrado por câmeras de segurança. De acordo com a Polícia Militar, a motivação seria uma discordância causada pela vontade do marido de ir ao bar.

Na gravação, é possível ver a esposa do dono do carro, vestida de blusa amarela, se aproximar do veículo e abrir a porta do motorista. Após ficar abaixada por alguns segundos, ela se afasta do veículo, mas retorna menos de um minuto depois. Após deixar o automóvel pela segunda vez, o carro começa a pegar fogo.

https://twitter.com/Tucumamidias411/status/1699402728177287433

Em seguida, uma mulher de branco aparece nas imagens, filmando o incêndio e a fumaça, que aumentam. Segundo a Polícia Civil, a esposa do dono do veículo não foi presa, mas “será ouvida em momento oportuno de acordo com o processo penal”.

Fonte: Pleno News/Fotos: Reprodução/Câmeras de Segurança