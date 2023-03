Esposa de Bruce Willis se emociona em vídeo dos 68 anos do ator

No último domingo (19), o ator Bruce Willis completou 68 anos e sua esposa, Heming Willis se emocionou bastante em um vídeo postado em homenagem a ele, que foi recentemente diagnosticado com demência.

Ela diz no vídeo: “Hoje é aniversário do meu marido e acordei chorando. Gravar esses vídeos é como uma faca no meu coração, mas sei o quanto vocês amam o meu marido e faço isso por vocês“.

Na legenda ela ainda diz: “Tenho muita sorte de sentir seu calor e amor direcionados a meu marido e nossa família. Vejo suas mensagens, as histórias que vocês compartilham e tudo que posso dizer é obrigada. Sua vibração me ajuda“.